Картина дня: пресс-конференция Путина и импичмент Трампу

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Общение российского лидера с журналистами продлилось 4 часа 18 минут. Это одна из самых продолжительных пресс-конференций президента.
Путин ответил на вопросы 57 журналистов. Один из них касался состояния больницы им. Боткина в Петербурге.
Журналистка пожаловалась на плохие условия. В частности она сказала, что «там битые стёкла, мыши, тараканы, и врачи за 30 тыс. рублей лечат людей в таких условиях». Путин ответил, что «ситуация там действительно не самая лучшая».
Президент пообещал поговорить с губернатором Петербурга Александром Бегловым насчёт больницы. «Не знаю, включена ли Боткинская больница в один из наших сегодняшних проектов с точки зрения первичного звена, с точки зрения развития», – добавил Путин.
Беглов сразу же провёл осмотр больницы. Он сказал, что реставрация исторических корпусов начнётся в 2021 году.
«Кроме того, выделены деньги на проектирование капитального ремонта и благоустройства территории больницы. По предварительным расчетам, чтобы отремонтировать все существующие корпуса, городу необходимо в общей сложности около 2,5 млрд рублей. Мы будем делать это поэтапно», – заявил он.
Второй темой, по данным «Монитора», стал сильный ветер в Петербурге, который повалил сотни деревьев по всему городу. Оперативнее всех об написали 78.ru (14:05), Gazeta.Spb (14:15) и Regnum (14:35).
Сотрудники петербургского комитета по благоустройству убрали за ночь около 400 деревьев, которые упали из-за ветра.
Скорость порывов в ночь на 19 декабря достигала 30 м/с. Основной удар стихии пришёлся на юг города. Там отключалось электричество, падали уличные конструкции и срывалась кровля домов.
Из-за непогоды в Петербурге закрывали дамбу. Её открыли, когда ушла угроза наводнения.
Третьей темой, по версии «Монитора», стало объявление импичмента президенту США Дональду Трампу. Первыми об этом сообщили Shuum.ru (04:45), «Росбалт» (04:45) и газета «Метро» (05:35).
Палата представителей США проголосовала за процедуру судебного обвинения вечером 18 декабря. За решение выступили 230 членов палаты при необходимых 216, против – 197.
Законодатели заявили, что Трамп виновен в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании Конгрессу». В ближайшее время слушания продолжался в американском сенате.
Поводом для импичмента стал телефонный разговор президента США с главой Украины Владимиром Зеленским. По версии депократической партии, Трамп добивался иностранного вмешательства в американские выборы, которые прошли в конце 2016 года.