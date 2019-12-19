Картина дня: пресс-конференция Путина и импичмент Трампу

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Общение российского лидера с журналистами продлилось 4 часа 18 минут. Это одна из самых продолжительных пресс-конференций президента.

Путин ответил на вопросы 57 журналистов. Один из них касался состояния больницы им. Боткина в Петербурге.

Журналистка пожаловалась на плохие условия. В частности она сказала, что «там битые стёкла, мыши, тараканы, и врачи за 30 тыс. рублей лечат людей в таких условиях». Путин ответил, что «ситуация там действительно не самая лучшая».

Президент пообещал поговорить с губернатором Петербурга Александром Бегловым насчёт больницы. «Не знаю, включена ли Боткинская больница в один из наших сегодняшних проектов с точки зрения первичного звена, с точки зрения развития», – добавил Путин.

Беглов сразу же провёл осмотр больницы. Он сказал, что реставрация исторических корпусов начнётся в 2021 году.

«Кроме того, выделены деньги на проектирование капитального ремонта и благоустройства территории больницы. По предварительным расчетам, чтобы отремонтировать все существующие корпуса, городу необходимо в общей сложности около 2,5 млрд рублей. Мы будем делать это поэтапно», – заявил он.

Второй темой, по данным «Монитора», стал сильный ветер в Петербурге, который повалил сотни деревьев по всему городу. Оперативнее всех об написали 78.ru (14:05), Gazeta.Spb (14:15) и Regnum (14:35).

Сотрудники петербургского комитета по благоустройству убрали за ночь около 400 деревьев, которые упали из-за ветра.

Скорость порывов в ночь на 19 декабря достигала 30 м/с. Основной удар стихии пришёлся на юг города. Там отключалось электричество, падали уличные конструкции и срывалась кровля домов.

Из-за непогоды в Петербурге закрывали дамбу. Её открыли, когда ушла угроза наводнения.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало объявление импичмента президенту США Дональду Трампу. Первыми об этом сообщили Shuum.ru (04:45), «Росбалт» (04:45) и газета «Метро» (05:35).

Палата представителей США проголосовала за процедуру судебного обвинения вечером 18 декабря. За решение выступили 230 членов палаты при необходимых 216, против – 197.

Законодатели заявили, что Трамп виновен в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании Конгрессу». В ближайшее время слушания продолжался в американском сенате.

Поводом для импичмента стал телефонный разговор президента США с главой Украины Владимиром Зеленским. По версии депократической партии, Трамп добивался иностранного вмешательства в американские выборы, которые прошли в конце 2016 года.