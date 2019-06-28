Картина дня: задержка поездов из-за кражи кабеля и встреча Путина с Трампом

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала кража кабеля на Октябрьской железной дороге. Первыми об этом написали «Фонтанка» (08:10), «Деловой Петербург» (09:35), «Невские новости» (09:45).

Неизвестные похитили полтора километра кабеля рядом со станцией Сходня. Инцидент произошел примерно в 02:40, подозреваемых пока не нашли.

Из-за кражи сбился график десятков поездов между Москвой и Петербургом. Устранить последствия инцидента удалось только к семи часам вечера.

Второй темой, согласно «Монитору», стала встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

Лидеры двух стран пообщались на саммите G20 в Осаке. Журналисты спросили, попросит ли Трамп Путина не вмешиваться в выборы президента США в 2020 году. Глава Штатом засмеялся и попросил российского коллегу не делать этого.

На встрече Трамп и Путин обсудили отношения двух стран и другие темы, в том числе международную политику. Глава РФ пригласил американского президента приехать на парад Победы, который пройдет 9 мая 2020 года.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала поддержка футболистами «Зенита» бывшего одноклубника Риксена, у которого была выявлена смертельная болезнь. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (13:25) и «Невские новости» (16:10).

Экс-футболист, выступавший в «Зените» с 2006 по 2009 год, в 2013 году получил диагноз «боковой амиотрофический склероз». Из-за заболевания перестают функционировать двигательные нейроны в головной и спинном мозге и вскоре теряет возможность двигаться. Боковым амиотрофическим склерозом был болен ученый Стивен Хокинг.

Игроки «Зенита» и гендиректор клуба Александр Медведев сфотографировались с баннером в поддержку Риксена. На нем написано «Никогда не сдавайся, Фернандо!».

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».