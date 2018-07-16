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Путин: Я хотел, чтобы Трамп выиграл выборы в США

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

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Российский лидер отметил, что Москва не связана со вмешательством в президентские выборы в Штатах.

Президент России Владимир Путин хотел, чтобы глава США Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2016 году. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам двухстороннего саммита в Хельсинки.

Путин заявил, что Трамп выступал за нормализацию отношений с Россией, поэтому был более привлекательным кандидатом, чем его соперница Хиллари Клинтон.

Глава РФ отметил, что Москва не собирала компромат на действующего президента США. Путин посоветовал журналистам выбросить из головы «эту шелуху».

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Президент России подчеркнул, что в вопросе возможного вмешательства России в выборы американского лидера надо опираться на факты, которых, по его словам, нет.

Об этой теме высказался и Трамп. Он заявил, что сказал Путину «прямо в лицо» о вмешательстве Москвы в американские выборы. Глава Штатов отверг утверждения о сговоре между его предвыборным штабом и Россией.

Ранее Трамп назвал переговоры с президентом РФ «хорошим началом для всех». Путин также высоко оценил саммит, назвав стречу с главой США «успешной и полезной».

Саммит в Хельсинки стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Прежде президенты виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме.

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