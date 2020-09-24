Владимира Путина выдвигают на Нобелевскую премию мира

В оргкомитет Нобелевской премии поступило предложение внести президента России Владимира Путина в список претендентов на Нобелевскую премию мира. Автором заявки стал российский писатель Сергей Комков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проккоментировал это событие. Он отметил, что лауреатами Премии могут стать разные люди. Будет ли принято соответствующее решение, или нет — одинаково "замечательно". В данный момент, по словам пресс-секретаря, говорить о чем-то конкретном преждевременно.

Помимо Путина, на Нобелевскую премию мира в 2021 году были выдвинуты Дональд Трамп, супруги Тихановские и Алексей Навальный.