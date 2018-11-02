Путин: Военной разведке надо восстановить название ГРУ

Президент России Владимир Путин предложил вернуть название Главное разведывательное управление ведомству, которое сейчас называется Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил.

Слова президента прозвучали на торжественном мероприятии в Театре российской армии, посвященном профессиональному празднику разведчиков. Он отмечается 5 ноября.

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«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» – Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», – передает ТАСС слова Путина.

Глава РФ также поздравил разведчиков со 100-летием ГРУ. Путин заявил, что юбилей «обращает нас к истории – чтобы вспомнить храбрых, талантливых людей, верно служивших России и своему народу».

Название ГРУ было изменено в 2010 году в рамках реформы Министерства обороны. Несмотря на этол, за разведкой в России и за рубежом продолжили называет прежней аббревиатурой.