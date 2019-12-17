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Картина дня: дело о сексуальном насилии над ребёнком в Ленобласти и задержание депутата ЗакСа Ленобласти

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© Фото: Следственный комитет России

Темы дня

Что случилось в деревне Химози и в чём обвиняют Елену Маханёк.

Главной темой дня стало уголовное дело о сексуальном насилии над ребёнком в деревне Химози в Ленинградской области.

По версии следователей, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме мужчина неоднократно насиловал свою дочь 2006 года рождения. В здании были найдены автоматы, пистолеты и боеприпасы.

В отношении мужчины, который представлялся полковником ГРУ, также возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия. Следователи подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела, а также с участием педагога-психолога допросили пострадавшую девочку, ее мать и других членов семьи, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз.

Мужчина был задержан. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинения.

Второй темой, по версии «Монитора», стало попадание трех российских фильмов в шорт-лист премии «Оскар». Первыми об этом написали «Росбалт» (02:50), Shuum.ru (03:45) и Пятый канал (04:15).

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» вошла картина Кантемира Балагова «Дылда». В номинацию «Лучший документальный фильм» попала «Акварель» Виктора Косаковского, а мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» – в номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Итоговый список номинантов будет известен 13 января 2020 года. Церемония «Оскар» состоится 9 февраля.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало задержание депутата Законодательного собрания Ленобласти по подозрению в мошенничестве. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (14:20), 78.ru (14:35) и «Деловой Петербург» (14:55).

Сотрудники ФСБ задержали Елену Маханёк. Следователи считают, что она вместе с гендиректором компании «Межрегионстрой» Александром Шульгой и заместителем гендиректора ОАО «Газпром газораспределение» Олегом Ковалем планировала похитить деньги, которые принадлежат дочерней компании «Газпрома».

В 2013 году Коваль и Шульга заключили два договора на 70 мон рублей на выполнение строительно-монтажных работ в Вологодской области, которые завершены не были. При этом Елена Маханёк с конца 2013 года по апреля 2015 года от лица подрядчика предоставляла подложные справки о стоимости работ, а также акты о приёмке.

«Таким образом в результате действий соучастников  был нанесен  ущерб  ОАО «Газпром газораспределение», дочернего  общества  ПАО «Газпром» в размере не менее 21 млн рублей», – заявили в Следственном комитете.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Пятый канал.

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