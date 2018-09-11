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Депутаты ЗакСа потребовали провести парламентское расследование из-за митинга 9 сентября

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© Фото: Instagram / @alex_cornflower

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Представители всех фракций кроме «Единой России» возмутились массовыми задержаниями на акции, которая изначально была согласована.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили провести парламентское расследование действий чиновников, отменивших согласование митинга 9 сентября. Об этом сообщил «Коммерсант».

Под обращением подписались 12 депутатов от всех фракций городского парламента кроме «Единой России» – «Яблоко», «Справедлиая Россия», «Партия Роста», КПРФ и ЛДПР. Документ направлен председателю комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока.

Митинг сторонников Алексея Навального состоялся на площади Ленина. Активисты выступали против повышения пенсионного возраста.

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Изначально Смольный согласовал мероприятие, но за несколько дней до его проведения у Финляндского вокзала прорвало трубу. Из-за ремонта на проезжей части чиновники запретили митинг.

По итогам акции полицейские задержали больше 600 человек, в том числе 80 несовершеннолетних. Главу штаба Навального Дениса Михайлова, одного из организаторов, арестовали на 30 суток.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поблагодарил полицию за хорошую работу на митинге. Он добавил, что подростков на незаконные акции привлекают «бессовестные люди».

Инициатива проведения расследования стала первой в истории парламента Северной столицы. Закон, который разрешает процедуру, был принят в конце июня 2018 года.

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