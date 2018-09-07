  • 7 Сентябрь 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 07.09.2018 76.31 0.35
Нефть(p) 07.09.2018 5105.71 +70.66

Смольный запретил согласованный митинг Навального из-за прорыва трубы

Автор:


© Фото: Instagram / @ellla_spb

Темы дня

Активисты не намерены отказываться от акции и грозят подать в суд на правительство Петербурга.

Комитет по законности и правопорядку Петербурга запретил сторонникам Алексея Навального проводить митинг против пенсионной реформы, который был ранее согласован.

Причиной решения чиновников стал прорыв трубы на площади Ленина, сообщила «Фонтанка». Протестующие планировали собраться у Финляндского вокзала в воскресенье, 9 сентября, но ремонтные работы завершатся 16 сентября.

«Мы до последнего ждали вердикта «Водоканала», сколько нужно, чтобы отремонтировать трубу. Как только узнали, то сообщили о вынужденном переносе согласования в Удельный парк», – заявил в комитете.

Читайте также:

Смольный разрешил провести 16 сентября митинг против пенсионной реформы

В штабе Навального сообщили, что не будут отказываться от проведения акции на площади Ленина.

«Трубу прорвало не на самой площади, а рядом, это не помешает акции. Мы же вложили значительную сумму на рекламу митинга и на организацию, заказаны сцена и звук, приедут люди, чтобы выступить», – сказал глава штаба Денис Михайлов.

Он добавил, что активисты подадут в суд на Смольный, если митинг не разрешат провести. Оппозиционеры будут требовать компенсации убытков.

План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В июле реформу приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ.. Парламентариям при этом порекомендовали не критиковать главу страны во время обсуждения проекта

В среду, 29 августа, Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считает, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В гости к летучим мышам: топ-5 пещер недалеко от Петербурга

    Настоящие и искусственные, с подземными храмами и озерами – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные пещеры в Ленобласти.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом

    Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.

    читать далее →

    Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

    Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.08.18
    Как сделать слайд-шоу
    30.08.18
    Играть на рулетке и в игровые автоматы в Крыму можно будет в 2020 году
    28.08.18
    Какие бывают жанры компьютерных игр и музыки?
    27.08.18
    «Сomfort Матрас»: выбираем лучшее
    23.08.18
    Кенийский чай – подарок природы
    21.08.18
    Интересные факты о Греции
    20.08.18
    Кабельные системы обогрева
    20.08.18
    Разновидности и области применения дренажных колодцев

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram