Смольный запретил согласованный митинг Навального из-за прорыва трубы

Комитет по законности и правопорядку Петербурга запретил сторонникам Алексея Навального проводить митинг против пенсионной реформы, который был ранее согласован.

Причиной решения чиновников стал прорыв трубы на площади Ленина, сообщила «Фонтанка». Протестующие планировали собраться у Финляндского вокзала в воскресенье, 9 сентября, но ремонтные работы завершатся 16 сентября.

«Мы до последнего ждали вердикта «Водоканала», сколько нужно, чтобы отремонтировать трубу. Как только узнали, то сообщили о вынужденном переносе согласования в Удельный парк», – заявил в комитете.

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В штабе Навального сообщили, что не будут отказываться от проведения акции на площади Ленина.

«Трубу прорвало не на самой площади, а рядом, это не помешает акции. Мы же вложили значительную сумму на рекламу митинга и на организацию, заказаны сцена и звук, приедут люди, чтобы выступить», – сказал глава штаба Денис Михайлов.

Он добавил, что активисты подадут в суд на Смольный, если митинг не разрешат провести. Оппозиционеры будут требовать компенсации убытков.

План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В июле реформу приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ.. Парламентариям при этом порекомендовали не критиковать главу страны во время обсуждения проекта

В среду, 29 августа, Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считает, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63.