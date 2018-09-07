Последствия прорыва трубы на площади Ленина устранят к 16 сентября

Ремонт проезжей части на площади Ленина после прорыва трубы займет десять дней. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Авария произошла утром 6 сентября. Из-за инцидента без воды остались три жилых дома и детский сад. Водоснабжение подают по временной схеме.

В ближайшее время рабочим предстоит отремонтировать трубопроводы 1917 и 1969 годов прокладки. Предположительно, поврежденный участок восстановят к 16 сентября.

На время ремонта закрыто движение по площади Ленина со стороны дома №3 от улицы Комсомола до Арсенальной набережной.