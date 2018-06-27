В ЗакСе приняли законопроект о парламентском расследовании

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли законопроект о парламентском расследовании. Документ был утвержден на заседании, которое прошло в среду, 27 июня, сообщило АБН.

Законопроект поддержали 42 депутата, от голосования воздержались два парламентария. Такое же число депутатов проголосовали за поправки к документу, касающиеся сроков проведения расследования.

«Мы учли пожелания и органов исполнительной власти, и оппозиционных депутатов, поэтому закон, на мой взгляд, достаточно системный и компромиссный», – заявил депутат Денис Четырбок, один из авторов законопроекта.

Парлментское расследование применяется для контролирования деятельности органов государственной власти. Его проводят о фактам грубого или массового нарушения прав и свобод человека, обстоятельствам, связанным с техногенными катастрофами и природными катаклизмами, и другим причинам.

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