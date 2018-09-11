Спикер Закса Макаров похвалил полицейских за массовые задержания на митинге 9 сентября

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров похвалил полицейских за работу на несогласованном митинге, который прошел 9 сентября. Об этом он сказал во время брифинга на заседании городского парламента.

Макаров заявил, что правоохранители работали по ведомственным инструкциям и выполняли «свои законные действия». Спикер ЗакСа раскритиковал решение организаторов митинга, которые отказались перенести акцию с площади Ленина, где прорвало трубу, в Удельный парк.

«Когда пытаются говорить с властями языком ультиматумов, кто за это несет ответственность? 12-13-летних бросают под дубинки? А когда молодые ребята выходят 15-16-летние. Это безответственное отношение организаторов. Это бессовестные люди, которые бросают детишек под дубинки», – сказал Макаров.

По мнению депутата, организаторов интересует только пиар, а многие участники митинга даже не знали, что такое пенсионная реформа.

Кроме того, Макаров в разговоре с журналистами упомянул развал Советского Союза.

«Был бы СССР, существовал бы ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация, – прим. ред.), войны, терроризм по всему миру? Это страшная опасность, чума 21 века. А СССР из-за чего развалили, с чего началось все? Тоже при поддержке из-за океана. Вот почему надо сберечь Россию и не колыхать. Поэтому я приглашаю вас завтра на крестный ход», – добавил спикер ЗакСа.

В результате митинга против повышения пенсионного возраста в Петербурге задержали больше 600 человек, в том числе 80 несовершеннолетних. Главу штаба Навального Дениса Михайлова арестовали на 30 суток.