Итальянцы потребовали отставки главы МВД из-за банкета в день обрушения моста в Генуе (ФОТО)

Жители Италии призвали отправить в отставку главу Министерства внутренних дел страны Маттео Сальвини. Их возмутили фотографии с банкета, на котором вице-премьер присутствовал вечером после обрушения моста в Генуе.

Сальвини в ночь с 15 на 16 августа посетил мероприятие, которое устроили его соратники из партии «Лига Севера» на Сицилии. Снимки с улыбающимся политиком появились в соцсетях, сообщила газета Corriere della Sera.

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По мнению итальянцев, вице-премьер должен был отменить встречу и отправиться в Геную к пострадавшим. Глава демократической партии Маттео Орфини назвал поступок Сальвини «ударом для страны».

В ответ глава МВД заявил, что поездка была официальной. По его словам, на встрече он разговаривал с мэрами и руководителями общественных организаций, с которыми обсуждал борьбу с мафией и другие проблемы.

В результате крушения автомобильного моста в Генуе погибли 38 человек. Инцидент произошел во время работ по укреплению опор переправы. По словам очевидцев, в момент происшествия в мост ударила молния.

Фото: Twitter / @MovArtCinecitta