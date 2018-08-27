Кошмар на Володарском мосту: три автомобиля стали жертвами самовольной разводки переправы

Вечером 25 августа Володарский мост внезапно начал разводиться сам по себе. По словам очевидцев, пролеты успели подняться на 30-40 см. В них врезался автобус №401, автомобили Nissan Qashqai и Lada Kalina.

В результате ДТП пострадали три человека, все они были госпитализированы. Водитель отечественной машины до сих пор находится в тяжелом состоянии, его автомобиль не подлежит восстановлению.

Незадолго до инцидента на переправе раньше срока завершили менять асфальтобетонное покрытие проезжей части. Месяцем ранее на мосту заменили гидропривод пролетной конструкции. Это оборудование, обеспечивающее разводку и наводку переправы.

Специалисты «Мостотреста» выяснили, что во время инцидента были зафиксированы дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, вызвавшие упругие деформации «крыла» моста. Все это, в совокупности, привело к кратковременному поднятию «клюва». В настоящее время специалисты продолжают устанавливать все причины произошедшего.

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По информации «Фонтанки», причиной нештатной ситуации мог стать слишком толстый слой асфальта, который положили во время ремонта. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что «Мостотрест» не успел закончить ремонт изношенного гидропривода до укладки асфальта. Незадолго до инцидента организация выставила претензию поставщику оборудования.

Постоянный ремонт Володарского моста доставил большие неудобства жителям Невского района. В час пик на Ивановской и Народной улицах, Октябрьской набережной и проспекте Обуховской обороны возникали серьезные пробки.

После инцидента депутат Госдумы Михаил Романов предложил проверить техническое состояние всех разводных мостов в Петербурге. Соответствующее обращение парламентарий отправил губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко.

Депутат отметил, что ведомства рапортовали о досрочном завершении ремонта на переправе, однако на деле излишняя спешка привела к снижению уровня доверия жителей как к подрядчикам, так и органам власти.