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В Индии обрушился бетонный мост, пять человек погибли (ФОТО)

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© Фото: Twitter / @arijit1975
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    На месте происшествия работают врачи и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов.

    На востоке индийского города Калькутта обрушился мост, на котором находились люди и транспортные средства. Об этом сообщил телеканал India TV.

    В результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек. Точное количество жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.

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    Под завалами моста оказались микроавтобус и несколько автомобилей. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.

    Причина инцидента на данный момент не установлена.

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