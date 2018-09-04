В Индии обрушился бетонный мост, пять человек погибли (ФОТО)

На востоке индийского города Калькутта обрушился мост, на котором находились люди и транспортные средства. Об этом сообщил телеканал India TV.
В результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек. Точное количество жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.
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Под завалами моста оказались микроавтобус и несколько автомобилей. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.
Причина инцидента на данный момент не установлена.