Экс-капитан «Зенита» Кришито был на рухнувшем мосту в Генуе незадолго до трагедии

Экс-капитан «Зенита» Доменинко Кришито, ныне защищающий цвета итальянского «Дженоа», был на рухнувшем мосту Моранди в Генуе незадолго до трагедии. По словам футболиста, с ним и его семьей все в порядке.

«Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за десять минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. НЕВОЗМОЖНО! Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!» – написал Кришито в Instagram.

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Ранее сообщалось, что число жертв обрушения возросло до 30 человек. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по поиску пострадавших. По одной из версий, переправа рухнула из-за просадки конструкций. Согласно другой версии, в мост попала молния.

Переправу Моранди построили в 1960-х годах, а в 2016 году ее реконструировали. По словам местных жителей, конструкцию постоянно ремонтировали.