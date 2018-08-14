Число жертв крушения моста в Генуе увеличилось до 22 человек

Власти Италии подтвердили гибель 22 человек при обрушении моста в Генуе. Об этом сообщил канал Rainews 24 со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры и транспорта страны Эдоардо Рикси.

В Департаменте гражданской защиты заявили, что по меньшей мере десять человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжаются работы по поиску пострадавших.

Очевидцы крушения моста рассказали, что в автомобильную переправу попала молния. Другой возможной причиной катастрофы называется просадка конструкций. Тем не менее глава компании Autostrade per l’Italia, занимающейся управлением и содержанием автодорог, заявил, что мост не был в опасном состоянии.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли назвал происшествие «чудовищной трагедией». По его словам, инцидент мог произойти из-за недочетов в техническом обслуживании.

Мост построили в 1960-х годах, а в 2016 году его реконструировали. По словам местных жителей, конструкцию постоянно ремонтировали.