Картина дня: смерть Успенского, жертвы крушения моста и петербургские ученые

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала смерть писателя Эдуарда Успенского. Первыми об этом написали 78.ru (14 августа в 23:10), 47news (00:00) и «Санкт-Петербург.ру» (00:35).

Автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот» и других знаменитых произведений умер на 81-м году жизни. Писатель скончался от злокачественного образования.

Успенский был не только писателем. Он стал одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка». Практически все сочинения Эдуарда Николаевича были переведены на 25 языков.

Второй темой, по данным «Монитора», стало число жертв обрушения моста в Генуе.

Из-за крушения автомобильной переправы в итальянском городе погибли 38 человек. Об этом сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на МВД.

Очевидцы крушения моста рассказали, что в автомобильную переправу попала молния. Другой возможной причиной катастрофы называется просадка конструкций. Тем не менее глава компании Autostrade per l’Italia, занимающейся управлением и содержанием автодорог, заявил, что мост не был в опасном состоянии.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало письмо петербургских ученых Кремлю, которые попросили освободить сотрудника ЦНИИмаш, обвиняемого в госизмене. Быстрее всех об этом рассказали «ЗакС.ру» (10:10), «Деловой Петербург» (10:30) и АБН (11:15).

Союз ученых Петербурга призвал президента РФ Владимира Путина отпустить из СИЗО 74-летнего Виктора Кудрявцева. Специалисты обвиняют в госизмене, но он страдает различными заболеваниями, поэтому содержание под стражей угрожает его здоровью.

Самыми оперативными стали Gazeta.SPb, «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» и «Невские новости».