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Умер детский писатель Эдуард Успенский

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© Фото: Семен Майстерман /ТАСС

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Создатель «Простоквашино» скончался на 80 году жизни.

Знаменитый детский писатель Эдуард Успенский скончался в Новой Москве в возрасте 80 лет. Автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот» в последние годы страдал от злокачественного образования.

Писатель родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске в семье Николая Успенского и Натальи Дзюровой. Отец работал в аппарате ЦК ВКП(б), мать была инженером-машиностроителем. В 1955 году Успенский поступил в Московский авиационный институт, где ярко проявился его литературный талант.

Он размещал стихи и фельетоны в институтской стенгазете. С 1960 года печатал свои сочинения в эстрадных сборниках, газете «Неделя» и журнале «Крокодил». В марте 1965 года возглавил авторскую группу студенческого эстрадно-сатирического театра МАИ «Телевизор». 

С середины 1960-х годов Успенский начал писать для детей. В 1965 году издательство «Детская литература» выпустило первую книгу писателя – сборник стихотворений «Смешной слоненок». В 1966 году Эдуард Николаевич написал сказочную повесть «Крокодил Гена и его друзья», которая стала популярна не только в СССР, но и за рубежом.

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По сценариям Успенского режиссер-мультипликатор Роман Качанов поставил кукольные мультипликационные фильмы «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу».

В 1974 году выпустил повесть-сказку «Дядя Федор, пес и кот». По ее мотивам режиссер Владимир Попов снял мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

После «Дядя Федор, пес и кот» Успенский написал сказочные повести «Вниз по волшебной реке», «Гарантийные человечки», «Школа клоунов», «Колобок идет по следу», «25 профессий Маши Филипенко», «Меховой интернат».

Успенский был не только писателем. Он стал одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка». Практически все сочинения Эдуарда Николаевича были переведены на 25 языков.

Писатель родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске (Московская область) в семье Николая Михайловича Успенского (1903-1947) и Натальи Алексеевны Дзюровой (1907-1982). Отец работал в аппарате ЦК ВКП(б), мать была инженером-машиностроителем.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/info/5457589

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