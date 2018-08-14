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В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли минимум семь человек (ФОТО)

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© Фото: Luca Zennaro / EPA / Scanpix / LETA
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    Руководитель местной службы скорой помощи назвал масштабы трагедии «эпохальными».

    В городе Генуя на севере Италии обрушился автомобильный мост, в результате чего погибли не менее семи человек. Об этом в эфире телеканала Rainews24 заявил замглавы местного министерства транспорта Эдоардо Рикси.

    По мосту проходила платная автомагистраль А10, поэтому на ней находилось много автомобилей. В настоящее время неизвестно точное число жертв и пострадавших. По данным СМИ, в результате происшествия могли погибнуть несколько десятков человек.

    Глава службы скорой помощи Генуи Франческо Бермано назвал масштабы трагедии «эпохальными». Крушение по меньшей мере затронуло 20 транспортных средств. Работы на месте завалов ведут более 40 человек.

    Согласно фотографиям, обрушилась центральная часть моста. В Генуе приостановилось движение на железных дорогах.

    Причины крушения, которое произошло во время сильной грозы, сейчас устанавливаются. По словам местных жителей, опоры моста «все время» ремонтировали, сообщает «Медуза».

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