Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 38 человек

Число жертв обрушения моста в итальянской Генуе возросло до 38 человек, среди них трое детей,сообщает Corriere della Sera со ссылкой на МВД. По данным издания, еще как минимум 16 пострадавших удалось извлечь из-под завалов.

По словам спасателей, часть виадука упала на складские помещения, в которых не было людей. Большая часть конструкции рухнула в русло обмелевшей реки. Глава национального корпуса пожарных Эммануэле Джисси рассказал, что в момент трагедии на переправе находились около 30 машин.

Сейчас на месте происшествия продолжают вести поисково-спасательные работы, в них задействованы более 200 человек.

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Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли заявил, что мост обрушился из-за недостаточного обслуживания. Он опроверг версию, что трагедия произошла из-за недавних ремонтных работ на переправе.

Соболезнования в связи с трагедией в Генуе выразили президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон. Последний пообещал предоставить любую необходимую помощь в связи с катастрофой, случившейся 14 августа.

Переправу построили в 1960-х годах, а в 2016 году ее реконструировали. По словам местных жителей, конструкция была ненадежной, ее постоянно ремонтировали.