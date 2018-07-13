С пользой для желудка: как собрать и приготовить грибы, не отравившись

Грибной сезон в самом разгаре. Ежедневно многие петербуржцы отправляются за город, где находят как знакомые, так и неизвестные грибы. Иногда последствия «тихой охоты» могут быть печальными.

Ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Мы же пройдем с вами от А до Я. Прочитав этот текст, вы научитесь искать грибы, выбирать грибы, покупать грибы и, конечно же, засаливать их.

Где собирать грибы и как не заблудиться?

Открывая грибной сезон в первый раз, новичок пойдет вглубь леса – и, скорее всего, пропустит большую часть урожая. В густых и смешанных лесах грибы растут не так хорошо, зато они очень любят мелколесные посадки, опушки, берега канав и ручейков и другие окраины.

Поэтому опытные собиральщики всегда будут начинать проход с опушек и других приграничных областей – а еще лучше, если они выходят на юг. Если боитесь, что заблудитесь и придется звать на помощь, – одевайтесь ярко.

Одежда должна быть максимально закрытой. Это убережет вас от порезов, царапин и от укусов насекомых. Время от времени осматривайте друг друга, чтобы уберечься от клещей. Головной убор или кофта с капюшоном, как и резиновые сапоги (спасут от змей, – прим. ред.), обязательны.

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Почему можно отравиться?

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки – хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам.

Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Не рекомендуются «дары природы» детям до 14 лет, так как в их организме еще не вырабатывается необходимое количество ферментов для их переваривания.

Чтобы предупредить отравление, нужно соблюдать меры предосторожности. В частности, собирать грибы в плетеные корзины вдали от дорог и населенных пунктов. Выбирать только знакомые виды, срезать каждый «дар природы» с целой ножкой.

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Все принесенные домой грибы в тот же день перебрать, отсортировать и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы. Далее нужно подвергнуть «оставшиеся в живых» кулинарной обработке, на следующий день данный процесс оставлять никак нельзя.

Помните еще о нескольких правилах: нельзя собирать грибы в ведра или мешки – это приводит к их порче. Нельзя мариновать или солить «подарки из леса» в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде, оставлять их в тепле.

Советы покупателям

Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие или сушеные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы. Она должна определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов.

Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Берегитесь продукта, если на нем нет этикетки или отсутствует информация.

Что касается покупки сушеных грибов, то здесь также важно исключить наличие плесени, а в маринованных и замороженных стоит обращать внимание на присутствие явных признаков окисления продукта.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Заготовка грибов

Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. По-настоящему съедобны только белый гриб, груздь и рыжик. Только их можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания.

Чтобы обезвредить условно съедобные грибы (опята, лисички, сморчки), нужно их обработать – хорошо промыть в воде, после чего отварить или отмочить. Только после этого можно приступать к готовке.

Рецептов соленых и маринованных грибов существует целое множество. Однако выбирая один из них, важно помнить, что самое главное в таком способе заготовки грибов – безопасность. Дело в том, что домашние соленые и маринованные грибы часто становятся причиной инфекционной болезни – ботулизма.

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Чтобы это предотвратить, необходимо следовать простым правилам и создать такие условия, чтобы бактерии-носительницы не могли размножаться. Во-первых, создайте кислую среду, то есть добавьте лимон или уксус. Крышка не должна быть плотно закрытой, ведь бактерии размножаются с утроенной силой именно в таких условиях.

Обязательно простерилизуйте все банки и крышки. Для этого необходимо просто прокипятить их. Кстати, если добавить в воду побольше соли, то температура кипения повысится, а это дополнительная защита от ботулизма. Хранить банки стоит при температуре меньше +10 градусов.

Рецепты на зиму

Холодный рецепт: Грузди, волнушки или сыроежки вымыть и залить холодной водой на 5-6 часов (рыжики не вымачивают, а только промывают). На дно деревянной или керамической посуды насыпать слой соли, положить половину листьев смородины, вишни, хрена и один зонтик укропа. Уложить рядами грибы, посыпая каждый слой солью, перцем, чесноком и лавровым листом.

Сверху положить оставшиеся листья, накрыть чистой тканью, затем разделочной доской или тарелкой и поставить гнет (через 1–2 дня грибы осядут и дадут сок. Если они выделят мало рассола, следует увеличить гнет). Ткань необходимо время от времени прополаскивать. Грибы будут готовы через 30–40 дней. После этого их надо переставить в холодное место.

Горячий рецепт на примере груздей: Грузди тщательно вымыть, крупные нарезать на части. Зелень помыть,чеснок очистить и измельчить. Вскипятить подсоленную воду и в кипяток положить грузди и варить 5 минут. На дно простерилизованной банки насыпать немного соли, две горошины перца, зонтик укропа, лист черной смородины и сверху положить один слой груздей.

Укладывать грузди слоями, пересыпая солью и специями. Грузди уплотнить,сверху залить водой в которой варились грибы,чтобы вышел весь воздух. Банку закрыть прокипяченной полиэтиленовой крышкой,остудить и убрать в холодильник. Грибы будут готовы через 1-1,5 месяца. Хранить соленые грузди в холодильнике.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons