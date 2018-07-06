Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

Лето – отличная пора для прогулок в лесу, но отдых на природе может быть опасным, если не соблюдать все меры предосторожности. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как подготовиться и что нужно знать, чтобы избежать различных неприятностей.

Что взять с собой

Для похода стоит надеть яркую одежду, соответствующую погоде. В лесу полно насекомых, в том числе клещей, поэтому рекомендуется выбрать штаны, закрытую обувь и головной убор. Поверхность одежды можно обработать специальными защитными средствами.

С собой нужно взять заряженный телефон, не лишним будет захватить и свисток. Он может пригодиться в экстренных ситуациях. Набор дополнительных вещей зависит от длины маршрута. Тем не менее всегда стоит держать при себе запас воды, складной нож и зажигалку или спички.

Для оказания первой помощи пригодится аптечка с самыми важными средствами. В ней, как минимум, должны быть пластырь, бинты, перекись водорода и йод, активированный уголь и обезболивающее.

Дети

Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка одного и отпускать его даже на небольшое расстояние. Дети могут уйти далеко от взрослых и, испугавшись, направиться в противоположную сторону. Ребенку нужно дать мобильный телефон и научить звонить в службу спасения.

Детям также нужно объяснить, что нельзя трогать неизвестные грибы и ягоды, они могут оказаться ядовитыми. Они также должны знать, что нужно держаться подальше от рек и водоемов и тем более не пить из них.

Ребенку стоит дать GPS-трекер, который может фиксировать координаты и передавать их родителям на телефон. Такое же устройство пригодится и для пожилых людей.

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Пожарная безопасность

Костер – полезная вещь в лесу, но существует большое количество правил и ограничений, о которых нужно знать. Запрещено разводить огонь в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках бурелома, в торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В остальных местах костер должен находиться на площадках, вокруг которых не должно быть ничего воспламеняющегося на расстоянии не менее 0,5 м. Если огонь больше не нужен, то его нужно залить водой или засыпать землей.

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Нельзя бросать горящие окурки и спички, оставлять после себя мусор, особенно бутылки или осколки стекла. В жаркую солнечную погоду они могут сфокусировать солнечные лучи и стать причиной пожара.

В Петербурге из-за проведения Чемпионата мира по футболу введен особый противопожарный режим, который продлится до 16 июля. В городских лесах и на особых природных территориях регионального значения запрещено разводить огонь.

Как не заблудиться

В первую очередь, родных или друзей надо предупредить о походе в лес, чтобы они могли при необходимости отправиться на поиски или оказать помощь спасателям.

По возможности стоит придерживаться знакомого маршрута. В незнакомой местности нужно обращать внимание на любые ориентиры. Это могут быть тропинки, ручьи, поляны или другие приметные места, с помощью которых можно запомнить обратный путь.

Рекомендуется не пить алкоголь и ни в коем случае им не злоупотреблять алкоголем. В нетрезвом состоянии проще всего потерять дорогу и заблудиться.

Фото: pixabay.com

Если вы потерялись

В случае, если не получается найти выход из леса, нужно сразу связаться со службой спасения. Позвонить по номеру 112 с мобильного телефона можно даже без сим-карты.

Окружающие звуки могут помочь сориентироваться, например, шум трактора, машины или поезда. Железная дорога, газопровод или линия электропередач также облегчит поиск дороги – они всегда позволяют выйти к людям.

Чтобы не ходить кругами по лесу, нужно оставлять «зарубки» вроде надломленных веток или знаков из камней. Если на помощь точно должны прийти знакомые или спасатели, то необходимо оставаться на месте.

В темное время суток не рекомендуется искать выход из леса. Плохое освещение не позволит разглядеть ямы, воду или другие препятствия, поэтому надо выбрать место для ночлега.

Лучше всего подходит сухое и высокое место, желательно у большого дерева. После этого надо приготовить хворост для костра, поддерживать который нужно на протяжении всей ночи. Спать стоит на подстилке из лапника, расположившись спиной к дереву.

Полезные телефоны

Самый важный телефон, который нужно знать, это единый номер службы спасения – 112. С его помощью можно связаться не только со спасателями, но и скорой помощью, полицей и другими службами. Отдельно позвонить в МЧС можно по номеру 101.

Помощь также окажут волонтеры и сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», который имеет большой опыт работы с заблудившимися людьми. Бесплатный номер отряда – 8(800)700-54-52.

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