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Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

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© Фото: pixabay.com

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

Некоторые птицы с приходом холодов улетают из Петербурга на зимовку, но снегири, синицы и другие пернатые остаются в Северной столице, поэтому без помощи человека им становится труднее выживать.

«Санкт-Петербург.ру» собрал советы по подкормке птиц, чтобы помочь им справиться с зимой.

 

Основные правила

 

Птицам нужно давать немного еды. Основную пищу они должны добывать самостоятельно. Пернатые могут получать все необходимые вещества, только когда питаются естественным образом.

Помимо этого, птицы могут привыкнуть к жизни с человеком. В случае, если люди перестанут давать им еду, они не смогут позаботиться о себе и погибнут.

Кормить птиц нужно по мере расхода корма. Лучше делать это незадолго до наступления темноты, чтобы в ночное время они были сыты и не смогли замерзнуть.

Фото: vk.com/fuksia28
 

Кормушка

 

Оставлять еду стоит в кормушке, которая должна висеть на дереве. Конструкция должна подходить под несколько основных требований. У кормушки нужно сделать крышу, чтобы корм не пострадал от снега или дождя. Бортики помогут защитить пищу от ветра.

Материал домика по тем же причинам должен быть влагостойким. Конструкцию стоит сделать прочной, чтобы кормушка продержалась до весны.

Отверстие для птиц должно быть широким настолько, чтобы пернатые могли без проблем проходить в нее и улетать оттуда.

Для создания кормушки не обязательно нужно покупать специальные материалы. Пригодятся пустые пластиковые бутылки, коробки или другие прочные предметы.

Кормушку надо повесить на относительно высокую ветку дерева, чтобы птиц не достали с земли животные.
Фото: Instagram / @maximilka86, @lesnieshtuki
 

Чем кормить

 

Для птиц подходят различные семена, в том числе просо, овес или пшеница. Они привлекают воробьев, щеглов и других зерноядных птиц.

Универсальным кормом в зимнее время считаются нежареные семена подсолнечника. Его ест большое количество пернатых. Главная особенность семечек – растительные жиры, которые дают организму энергию.

Еще одним вариантом может быть сало или мясо, которое любят синицы. Стоит учитывать, что еда не должна быть соленой. Кусочки нужно нанизывать на тонкую нить в местах, где пищу не достанут вороны или другие животные.

Орехи или шишки подойдут для дятлов или клестов. Также ими можно накормить белок. Черный ржаной хлеб и свежий хлеб вредит птицам. Для них годятся только подсушенные крошки белого хлеба.

Фото: vk.com/fuksia28
 

Где кормить

 

В комитете по природопользованию Петербурга отметили, что вороны и голуби нередко вытесняют птиц других видов, которые хуже приспособлены к жизни в городе.

Власти Северной столицы заявили, что рекомендуется кормить пернатых в особо охраняемых природных территориях. Таких зон в Петербурге 15, восемь из них – заказники, а семь – памятники природы.

Ближе всего к центру города на Неве располагается Елагин остров. Полный список охраняемых территорий можно увидеть на сайте комитета по природопользованию.
Фото: Instagram / @spring.v.v, @soboleva1603
 

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