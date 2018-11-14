Петербуржцев попросили подкармливать диких птиц зимой

В Петербурге открылся сезон подкормки птиц, не улетевших на зиму в теплые края. Он нужен для сохранения видового разнообразия диких птиц в городе на Неве.

По информации комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в черте застройки вороны и голуби постоянно вытесняют птиц других видов, менее приспособленных к городским условиям.

«Поддержать пернатых обитателей зимнего города – синиц, щеглов, снегирей, чечеток, соек, свиристелей и других птиц достаточно просто: нужно повесить кормушку в местах обитания птиц и периодически пополнять ее заготовленными самостоятельно или приобретенными кормами», – говорится в сообщении пресс-службы комитета.

На данный момент Петербурге располагается 15 особо охраняемых природных территорий, где обитают зимние птицы. Специалисты просят кормить их именно на этих территориях, чтобы у пернатых не появилась зависимость от присутствия человека.

Как правильно организовать подкормку птиц зимой можно почитать на сайте Союза охраны птиц России.

Сезон подкормки птиц открылся в честь праздника Синичкин день, который прошел 12 ноября.