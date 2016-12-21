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«ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ» планируют увеличить автопарк на 130 тысяч автомобилей

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© Фото: Мария Безносова / vk.com / taxovichkof

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В развитие компания планирует вложить до двух млрд долларов.

Один из крупнейших перевозчиков Петербурга, группа компаний «ТаксовичкоФ, ГрузовичкоФ», осуществляет глобальную экспансию на федеральный рынок. В течение семи лет компании планируют закупить около 130 тыс. автомобилей в собственный автопарк: 100 тыс. в «ТаксовичкоФ» и 30 тыс. в «ГрузовичкоФ».

Таким образом, автопарк «ТаксовичкоФ» составит порядка 350 тыс. автомобилей на всю Россию и СНГ, а автопарк «ГрузовичкоФ» - порядка 65 тыс. авто. Сумма инвестиций, без учета процентов по лизингу, достигнет примерно 1,7 млрд долларов собственных и привлеченных средств. Большая часть этих средств будет привлечена от лизинговых компаний.

«Бизнес-модель «ТаксовикоФ» за 2,5 года успешно прошла тестирование и готова к масштабированию. Мы отработали, оптимизировали и описали все наши бизнес-процессы и готовы к глобальной экспансии на федеральный рынок», - уверен генеральный директор группы компаний «ТаксовичкоФ, ГрузовичкоФ» Игорь Рудзий.

В данный момент компания готовится начать переговоры с крупнейшими мировыми автоконцернами. Будет выбран один или два автопроизводителя, предоставивших наилучшие условия.

«Надо сказать, что автоконцерны давно смотрят в сторону пассажирских перевозок, учитывая перспективность данной отрасли. На рынке сложился некий тренд взаимной интеграции автопроизводителей и таксомоторных компаний, например, Volkswagen выступил соинвестором Gett, а Toyota Motor Corporation заключили меморандум о партнерстве и инвестировании с американским сервисом Uber. Не исключено, что выбранный автоконцерн выступит соинвестором и в нашем случае», - уточнил Рудзий.

В ближайшие семь лет «ТаксовичкоФ» собирается занять 40% рынка такси в России и СНГ, а «ГрузовичкоФ» - около 50% сегмента малотоннажных перевозок. Расширенный автопарк планируют использовать в Москве, Петербурге, «миллионниках» и во всех городах с населением свыше 30 тыс. человек.

«Мы ориентированы на то, чтобы войти в тройку крупнейших мировых сервисов, стать агрегатором, как Uber, Gett или Яндекс, и конкурировать с ними наравне. В сфере малотоннажных перевозок в нашей стране агрегатора нет. Однако на данный момент «ГрузовичкоФ» является крупнейшей федеральной транспортной компанией в сегменте малотоннажных перевозок, представленной в РФ. В скором времени мы планируем выпустить собственное приложение и создать первый в России агрегатор малотоннажных грузов. Без преувеличения, «ГрузовичкоФ» станет компанией номер один», - поделился планом беспрецедентного развития гендиректор «ТаксовичкоФ, ГрузовичкоФ».

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