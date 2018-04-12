Арбитражный суд подтвердил незаконность рекламы «ГрузовичкоФ» в метро, признав правоту петербургского УФАС. В октябре 2017 года антимонопольщики усмотрели в рекламе компании, распространяемой в метро, нарушение закона о рекламе.

«Мелкий шрифт, цветовая палитра рекламного объявления и особенности его размещения (в вагоне метро над креслами для сидения) не позволяло потребителю в полной мере воспринять текст сообщения, в частности не читалась фраза – "По сравнению с ценовыми предложениями «ГрузовичкоФ» в 2016 году"», – отметили в петербургском УФАС.

Компания «ГрузовичкоФ» не согласилась с решением и обжаловала его в суде. В свою очередь суды двух инстанций признали правоту антимонопольщиков. Теперь компании грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

Внимание на рекламу «ГрузовичкоФ» в мае-июне 2017 года обратила жительница Северной столицы, которая рассказала антимонопольщикам о недобросовестном баннере в метро. Заявительница посчитала, такая реклама нарушает федеральный закон «О рекламе».

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После решения УФАС компания подала в арбитражный суд, так как посчитала, что действующее законодательство никак не ограничивает рекламодателей в использовании критериев сравнения цен на свои услуги.

Ранее «Санкт-Петерубрг.ру» сообщал о том, что клиентам службы такси «ТаксовичкоФ» приходится часами ждать свои заказы. Даже в тех случаях, когда такси этой компании заказывались за сутки, машины порой просто не приезжали к назначенному месту.

До отдела контроля качества компании удавалось дозваниваться лишь немногим. В компании оправдывали сложившуюся ситуацию тяжелой дорожной ситуацией в городе.

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