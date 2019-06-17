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Добровольные взносы клиентов НПФ «Сафмар» – участников государственной программы софинансирования выросли в два раза

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© Фото: pixabay.com

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Средний счет клиента Фонда – участника госпрограммы по итогам 2018 года составил почти 124 тыс. рублей.

Пенсионный фонд России (ПФР) перевел 136,2 млн руб. на счета накопительных пенсий клиентов АО НПФ «Сафмар», которые участвуют в госпрограмме по софинансированию пенсионных накоплений.

Согласно данным НПФ, в программе приняли участие 21,2 тыс. клиентов «Сафмар», суммарный объем дополнительных личных взносов по итогам прошлого года составил 145,7 млн рублей, а средний счет каждого клиента достиг 123,8 тыс. рублей. Это вдвое больше, чем средний размер стандартного счета клиентов фонда, не принявших участие в программе.

С начала запуска программы ее участники накопили 1,7 млрд рублей - сумма состоит из личных взносов и средств работодателей. За счет государства объем средств увеличился еще на 1,6 млрд рублей.

В ПФР отметили, что размер добровольных взносов россиян, участвующих в госпрограмме, за 2018 год составил 4,9 млрд рублей. Государство увеличило общий объем средств на 4,7 млрд рублей. Совместное финансирование распространяется только на взносы размером от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год. Общий объем накоплений с 2009 по 2018 год достиг отметки почти в 122 млрд рублей.

Стать участником госпрограммы можно было с начала октября 2008 года по конец 2014 года. Первый взнос необходимо было совершить до конца января 2015 года.

НПФ «Сафмар» является частью одноименной промышленно-финансовой группы Михаила Гуцериева. Всего НПФ управляет пенсионными накоплениями на общую сумму в 247,7 млрд рублей. Клиентами фонда стали 3,9 млн граждан.

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