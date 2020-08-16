Эксперт рассказал, как увеличить будущую пенсию

Евгений Биезбардис, начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» рассказал, какими способами можно увеличить свою будущую пенсию.

Для того, чтобы получать пенсию в 50 тысяч рублей в течение 15 лет, 30-летний россиянин с постоянным заработком в 50 тысяч при рабочем стаже 35 лет должен также накопить 4,9 миллиона рублей без учета инфляции. Без этих накоплений, согласно калькулятору ПФР, пенсия такого гражданина составит 20 802,44 рубля. Эксперт признает, что накопить такую сумму будет проблематично. Реальней получать пенсию 30 тысяч рублей (то есть 60% от заработка в 50 тысяч), для чего нужен дополнительный пенсионный капитал 1,7 млн рублей в текущих ценах.

Две тысячи рублей к пенсии можно добавить, если увеличить страховой стаж до 40 лет. Также для увеличения пенсии можно выбрать работодателя с корпоративным пенсионным планом или уйти не пенсию позже.