В Госдуме отрицают проверки пенсионеров

Пенсионный фонд России в 2021 году не будет проводить проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, комментируя информацию СМИ о возможных проверках.

Эта новость вызвала у депутатов обеспокоенность. Они отправили запросы в ПФР и Минтруда и ведомства не собираются проводить проверки.

Парламентарий напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец сообщила, что пенсионеров в следующем году проверят на наличие других доходов для исключения надбавок и доплат к пенсиям.