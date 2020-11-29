Пожилых россиян проверят на допдоходы

В 2021 году пенсионеров проверят на наличие других доходов для исключения надбавок и доплат к пенсиям. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец.

Она пояснила, что есть решение принято по итогам проверки Счетной палаты, которая показала, что некоторые россияне недополучают часть пенсионных выплат. В то же время у Пенсионного фонда повышаются расходы.

Проверки затронут дополнительные доходы пенсионеров, место жительства прописанных на севере.

По словам Ивановой-Швец, проверки приведут к тому, что часть пенсионеров лишится надбавок, а кому-то насчитают новые доплаты.

Пользователи соцсетей критически отнеслись к планам провести проверку российских пенсионеров. По их мнению, проверка обернется обеднением пожилых людей.

Отметим, что аудит Счетной палата показал, что основной проблемой в РФ с пенсиями является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.