Эксперты раскрыли условия большой пенсии

На пенсию более 30 тыс. руб. могут рассчитывать неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тыс. руб. Об этом "Прайму" рассказал руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По словам эксперта, такая сумма, впрочем, недоступна для большинства граждан, так как она складывается под влиянием многих факторов. А вот средняя пенсия составит около 17,5 тыс. руб.

Страховая пенсия может быть увеличена за счет высокой "белой" зарплаты, внушительного стажа работы, а также за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис отметил, что при выходе на пенсию на пять лет позже, прибавка составит 40%. Если дополнительно проработать 10 лет, выплаты увеличатся вдвое.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в этом году пенсии проиндексировали на 6,3%. Выплаты повышены для 32 млн россиян.