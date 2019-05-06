НПФ «Сафмар» готов раскрыться

Совет директоров АО НПФ «Сафмар», входящий в одноименную промышленно-финансовую группу Михаила Гуцериева, установил стратегические приоритеты развития фонда. Они направлены на обеспечение надежности инвестирования и увеличение доходности пенсионных средств, которые доверены фонду.

В течение 2018 года была проведена ребалансировка инвестиционного портфеля фонда: сокращены вложения средств в ценные бумаги с низким кредитным рейтингом. В настоящее время 80% активов имеют сопоставимые по шкале S&P рейтинги на уровне ВВ и выше, а 67% – рейтинги ВВВ-. Таким образом, было повышено кредитное качество всех активов.

«Ребалансировка поможет сделать инвестиционный портфель максимально защищенным, надежным и устойчивым», – сказал подчеркивает Авет Миракян, член совета директоров, гендиректор ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» (материнской компании НПФ «Сафмар»). Авет Миракян добавил, что члены совета директоров поручили установить регулярное раскрытие информации о составе инвестиционного портфеля вплоть до эмитентов на сайте фонда.

Кроме того, совет директоров определил ключевые приоритеты развития НПФ, касающиеся инвестиционной политики, повышения лояльности клиентов, широкого применения современных цифровых технологий в деятельности фонда, улучшении системы корпоративного управления.

Примечание: Ценные бумаги в портфеле НПФ «Сафмар» имеют кредитные рейтинги разных агентств.

Для сопоставления рейтингов и приведения к единому показателю в диаграмме использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Рейтинги приведены по шкале S&P. В данной инфографике приведена информация по составу портфелей двух фондов (НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие»), которые были объединены в марте 2019 года.