Банк «Санкт-Петербург» направил иск в суд

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был направлен иск от банка «Санкт-Петербург» в отношении кемеровского ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), присоединившегося к группе «Сафмар».

Согласно данным из электронной картотеки арбитражных судов, сумма требований банка к компании Гуцериева вышла около 1,4 млрд рублей.

«Кузбасская топливная компания» — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. В 2019 году выручка компании составила 39 млрд рублей. В 2019 году в мае СМИ рассказали, что Михаил Гуцериев, создатель группы «Сафмар», вместе со своим сыном и деловыми партнерами купил примерно 67% акций КТК. Цена на бирже этих ценных бумаг составляла 13 млрд рублей.