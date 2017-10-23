«Выжать» электричество из мусорных полигонов: «зеленый» эксперимент Ленинградской области и нерешительный Смольный

Первая в России станция, которая вырабатывает электроэнергию из свалочного газа, появилась под Гатчиной в 2015 году, на полигоне «Новый Свет – Эко». Помимо выработки электричества, станция решает несколько экологических проблем: избавляет воздух от избытка вредоносного газа и существенно снижает риск возгораний в теле полигона. Подобный проект обещали еще в 2011 году на полигоне «Новослеки» в Левашово – 45 метровый террикон более восьми лет является главным источником зловонья на севере Петербурга. Его хотели запускать на средства инвесторов. За эти годы уже несколько компаний изъявили желание участвовать в проекте. Но сроки строительства сдвигались сначала на 2014-й, позднее - на 2016-й и до сегодняшнего дня обещания оставались лишь в прожектах Смольного. Сейчас строительство станции относят к 2018 году.

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Чтобы понять шансы появления экологичного сооружения в Северной столице, корреспондент «Санкт-Петербург.ру» отправился на гатчинский полигон.

После многолетнего затягивания строительства станции активной дегазации на «Новоселках» (принадлежит заводу МПБО-2, подконтрольному петербургскому комитету по благоустройству) могло показаться, что затея с выработкой электроэнергии из свалочного газа в отечественных реалиях едва ли не утопия. Однако после того, как «зеленый» объект энергетики пополнил инженерную инфраструктуру полигона промышленных и коммунальных отходов «Новый Свет – Эко», перспективы заполучить такой же проект для севера Петербурга кажутся не такими призрачными.

Полигон «Новый Свет – Эко», дочернее предприятие компании АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», находится в 30 км от Петербурга, вблизи одноименного поселка Новый Свет. Объект занимает площадь в 37,5 га, в высоту его тело достигает 42-44 м, то есть вдвое меньше петербургских «Новоселок» по площади и почти такой же по высоте. Сейчас здесь находится около восьми млн тонн коммунальных и промышленных отходов, в основном, из южных районов Петербурга.

При подъезде к предприятию в Гатчине первое, что можно отметить, – характерный свалочный запах здесь если и ощутим, то очень слабо. Особенно если сравнивать с полигоном «Новоселки», который несмотря на отсыпку грунтом, продолжает окутывать проезжающих по КАД автомобилистов резким амбре.

Как возник «зеленый» проект в Ленобласти

Станция активной дегазации на территории полигона «Новый Свет – Эко» появилась силами шведского холдинга Vireo Energy (ООО «Холдинговая компания Вирео Энерджи») – компания вложила в проект шесть млн евро. На сегодняшний день запущена и работает первая очередь проекта, генерирующая 2,4 МВт «зеленой» электроэнергии и обслуживающая половину полигона. В ближайшие несколько лет «Вирео Энерджи» намерено запустить и вторую очередь, чтобы использовать возможности полигона в полную силу, увеличив производственную мощность до 4,8 МВт.

«Станция дегазации играет существенную роль в ослаблении запахов – она собирает и отводит свалочный газ, не дает происходить процессам горения в теле полигона, – пояснил главный эколог полигона «Новый Свет – Эко» Дмитрий Малюхин. – Но дело не только в этом. Сам полигон представляет собой полноценное природоохранное сооружение, где применяют технологии снижения экологических рисков: строгий контроль и учет мусора, первичная сортировка и прессование, отсыпка свалочных масс и откосов грунтами и компостом – «техногрунтом», сбор фильтрата – тот необходимый минимум мер, который должен соблюдаться на любом подобном полигоне».

Станция Vireo Energy – контейнерного типа, состоящая из генераторов. Территория объекта аккуратно отсыпана розоватым щебнем, для эстетики. От тела полигона к резервуарам станции проходит около 30 км трубопровода. Система перерабатывает десять кубометров биогаза в час, генерируя довольно недешевые килоВатты эко-электроэнергии: утвержденный для станции «зеленый тариф» сейчас вполовину дороже тарифа Ленобласти. Так, во втором полугодии 2017 года средний одноставочный «зеленый» тариф составил 7,6 рублей за кВт/ч, обычный – 3,8 рублей за кВт/ч. Потребителей региона разница не беспокоит – ее компенсируют из областного бюджета. По соглашению, Ленэнерго покупает электричество с полигона, и распределяет его в общую систему электроснабжения региона.

Шведские энергетики не сомневаются в рентабельности проекта в Новом Свете: в 2017 году «Вирео Энерджи» намерены получить чуть более 16 млн рублей чистой прибыли, в 2018-м - 15 млн рублей, и с такой динамикой окупить инвестиции в гатчинскую станцию за пять-семь лет. Планы шведов выглядят оптимистично, поскольку инвестиции в экопроекты, как правило, окупаются за 10-15, а то и 20 лет.

«Самый главный вопрос при строительстве подобных объектов – компенсация затрат. Чтобы заработать на электроэнергии от свалочного газа, безусловно, нужно участие государства. Это мировая практика – в странах Европы государство оказывает содействие, например, компенсируя разницу в тарифах. В России их по закону регулирует комитет по тарифам, они не могут быть выше утвержденных в регионе», – пояснил управляющий станцией, отметив, что затраты на сам проект большие: «Все оборудование зарубежного производства, итальянское и немецкое, приобретали за евро. К сожалению, у нас аналогичного оборудования нет – здесь только трубопроводы отечественные».

«Изначально мы со своим проектом заходили на полигон «Новослелки» – по площади он в два раза крупнее «Нового Света» и по своим ресурсам свалочного газа был привлекательнее. Выходили с такими условиями: 100% наших инвестиций, от города (точнее от МПБО-2) требовался только свалочный газ и участок. Однако мы получали отказ. Тогда компания пришла с аналогичным предложением к руководству «Новый Свет - Эко» - проект восприняли на ура», - сообщил «Санкт-Петербург.ру» руководитель российского представительства Vireo Energy Алексей Ющук.

По словам Ющука, проект поддержали не только владельцы полигона, но и власти региона в лице губернатора Александра Дрозденко.

Директор полигона «Новый Свет-Эко» Евгений Дегтярев также поделился историей создания проекта. «Однажды к нам пришел человек (представитель «Вирео Энерджи» - прим. ред.) с предложением построить станцию активной дегазации на территории нашего полигона. Условия таковы: мы («Новый Свет – ЭКО») предоставляем территорию и свалочный газ, а они («Вирео») на собственные деньги строят, запускают и обслуживают проект. Интересно, что, узнав об этом, наши ученые мне твердили, дескать, не отдавай газ, это же – ценность! Построй станцию сам: будешь энергию вырабатывать, разбогатеешь. Мне же было очевидно – у нас, в России, нет таких специалистов и проектировщиков, кто реально смог бы организовать такое строительство – попросту нет опыта. Кроме того, стройка обошлась шведам где-то в 400 млн рублей – у нас этих денег нет и не будет. Я подумал и дал свое согласие, - вспоминает Евгений Дегтярев, подчеркнув, что нисколько не жалеет о своем решении. - Вы наверняка спросите, какая мне с этого выгода? Отвечу: ранее, например, мы платили большие деньги за вредный выброс в атмосферу – выходило около 1,3 млн в год. Благодаря станции выбросов в атмосферу стало меньше и мой платеж сократился аж до 20 тыс. рублей в год. Вторая выгода связана с возгораниями. В теле полигона температура составляет около + 60°C, и в случае если процесс доходит до какой-нибудь деревяшки или матраса, полигон начинает гореть, а это еще более вредные выбросы. Если газ отводят, как это происходит теперь, то и гореть уже нечему. Существенно снижается нагрузка на окружающую среду. Третий очевидный плюс в том, что у меня здесь сидите вы (представители СМИ – прим. ред.) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко теперь наш частый гость. В этом наш положительный имидж – тут нечего скрывать».

По словам Дегтярева, лучшим вариантом было бы размещение станции за пределами полигона, но поскольку там раскинулись земли сельхозназначения, пришлось бы потратить уйму времени на их перевод в иное качество, последующее оформление и сдачу в субаренду. Оценив ситуацию, станцию построили на территории полигона.

«Эту станцию пришлось очень долго согласовывать: опыта строительства нет, законов нет, методики расчета тарифов нет. Можно было утонуть в бюрократических проволочках. Но нашлась политическая воля и средства на компенсацию разницы в тарифах - около 100 млн рублей, и процесс пошел. Теперь мы – пример для полигонов других регионов России», – похвастался директор полигона.

Перспективы дегазации «Новоселок»

Первая станция активной дегазации, по информации руководства «Вирео Энерджи», вполне могла появиться не в Гатчине, а на скандально известном полигоне «Новоселки». Компания не первый год интересуется свалочными ресурсами завода «МПБО-2». «На переговоры с предложением о строительстве станции в Новоселках мы выходили несколько раз, даже в октябре 2013 года на торгах выиграли право аренды земельного участка на полигоне, и три года исправно платили аренду. Но каждый раз получали отказ городской администрации. Причина – инвестор «ТДФ Экотех», с которыми у города есть договоренности», – сообщил «Санкт-Петербург.ру» Андрей Ющук. Тем не менее, он выразил готовность компании побороться за статус инвестора проекта, если представится возможность.

В июле 2017 года «Вирео Энерджи» расторгла договор аренды участка на «Новоселках» по собственной инициативе, «по причине отсутствия взаимодействия». Как сообщили в комитете по благоустройству летом этого года, участок под строительство станции намерены передать АО «ТДФ Экотех СПб». Решение об этом принимает Смольный. Однако пока постановления правительства Петербурга о передаче земельного участка под инвестпроект нет – его смогут принять только «после заключений исполнительных органов государственной власти», уточнила зампредседателя комитета имущественных отношений Ксения Кононевская. По информации КИО, пакет документов готовят в ГБУ «Управление инвестиций» (подведомственное комитету по инвестициям).

АО «ТДФ Экотех СПб» - российская «дочка» швейцарского холдинга - стало полуофициальным инвестором проекта в Новоселках еще с 2010 года. Станцию намеревалась построить и запустить уже в 2012 году, однако с того момента к результату не приблизились ни на шаг. После семилетней паузы, уже в этом году, чиновники комитета по благоустройству заверили: станцию активной дегазации мощностью 5,6 мВт построят в 2018 году за 600 млн рублей.

Наш собеседник из «Вирео Енерджи» в компетентности швейцарской «дочки» сомневается. У «ТДФ Экотех» опыт строительства станций дегазации с выработкой электроэнергии представлен лишь двумя проектами в Минске – станция на 2 мВт и 5,6 мВт на полигонах ТБО.

«Очень странно, что строительство так охотно готовы доверить инвесторам без соответствующего опыта. Неправильно сделанная система дегазации очень опасна – может привести к взрыву», – предостерег Ющук, подчеркнув, что именно «Вирео Энерджи» – единственная в России компания с реальным успешным опытом строительства станций дегазации: более 20 в Восточной Европе, одна – в России. Энергетик предположил, что проект в Новоселках, как и ранее, останется лишь на бумаге.

Генеральный директор «ТДФ Экотех СПб» Андрей Созинов пояснил «Санкт-Петербург.ру», что постоянные задержки строительства в Новоселках связаны с изменениями в законодательстве. «У нас все меняется постоянно, и сложно предсказать, насколько в будущем изменения отразятся на скорости реализации проекта. Например, в том году изменился земельный кодекс и расформировали КУГИ, в этом году реформировался комитет по имущественным отношениям – это все очень сказывается, потому что земельный вопрос для нас основополагающий и правоустанавливающий».

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По словам собеседника, проект завязан на бюрократические процедуры, что протекают в профильных комитетах Смольного. Что именно за процедуры, он предпочел не разглашать. «Сейчас мы идем в запланированном графике. Если не возникнет препятствий на законодательном уровне, то действительно построим станцию в следующем, 2018 году – пока я не вижу к тому препятствий», – обнадежил Созинов. Он особо подчеркнул активное содействие комитета по благоустройству в том, чтобы проект все-таки состоялся.

«Станцию дегазации создадут по технологии укладки горизонтальных труб в тело полигона. Такой метод позволяет избежать взрывов – так бывает, если бурить вертикальные шахты. Такую технологию сбора газа мы опробовали на двух проектах в Белоруссии – она оптимальна для действующего полигона. При горизонтальной укладке техника сможет безопасно перемещаться по поверхности полигона. Общая длина трубопроводов составит 15-20 км, которые охватят всю территорию полигона. Будут установлены агрегаты контейнерного типа, почти такие же, как на «Новом Свете – Эко», только других производителей», – поведал Андрей Созинов.

В «Вирео Энерджи» считают, что заявленный проект в Новоселках не столь удачен, как описал Созинов. «Для такого крупного полигона в проект нужно инвестировать, минимум, миллиард рублей. Мощность станции должна быть не 5,6 мВт, а 10 мВт, иначе возможности полигона будут использоваться лишь частично, а неприятный запах и опасность пожаров так и останутся проблемой», – прокомментировал Ющук. Энергетик также считает, что затягивать с проектом нельзя – чем больше времени пройдет с момента начала рекультивации полигона, тем меньше будет ресурсов газа.

В марте этого года намерение вложить деньги в «Новоселки» изъявила еще одна компания - холдинг «ГИС Энерджи». Позицию прокомментировал Яковлев.

«Отчасти теперешнее затягивание происходит и по нашей инициативе. Мы настаиваем, чтобы в соответствии с постановлением правительства № 823 (О схемах и программах перспективного развития энергетики – прим. ред.) провели конкурс на право реализации проекта. А комитет по благоустройству постоянно утверждает, что инвестор у него уже есть», – сообщил «Санкт-Петербург.ру» исполнительный директор компании Александр Яковлев.

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Яковлев ранее работал в компании «ТДФ-Экотех» и, по его словам, лично полностью подготовил к запуску проект в Новоселках. «Но шесть лет назад швейцарцы прекратили финансирование и проект не запустили, – вспоминает топ-менеджер «ГИС Энерджи». – Все эти годы «ТДФ» извещал комитет по благоустройству то об отсутствии денег, то об отсутствии возможностей. При этом, удивительно, что комитет до сих пор никого туда не пускает, хотя шесть лет прошло. После увольнения из «ТДФ Экотех» я какое-то время работал и в «Вирео Энерджи», и мы снова попытались «зайти на проект» со шведскими деньгами, но опять получили отказ».

Яковлев считает, что комитет по благоустройству необоснованно и намеренно препятствует другим инвесторам, и требует законной конкурсной процедуры. «Насколько мне известно, положение о конкурсе на право реализации проекта сейчас готовят, но проведут конкурс или нет – неизвестно. Для города это стыдно – такая вонь идет. Проект уже давно можно было построить и запустить. Нужна воля губернатора, чтобы он взял ситуацию со строительством станции под личный контроль», – подытожил Александр Яковлев.

«Санкт-Петербург.ру» запросил комментарий у петербургского комитета по благоустройству о причинах отказа инвесторам и о том, на какой стадии сейчас находится проект. В комитете нам сообщили, что такой информацией не обладают, переадресовав издание в комитет по инвестициям. Мы связались связались с пресс-службой комитета и направили несколько обращений по электронной почте. На момент публикации комментариев не поступило.

Фото к тексту: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»