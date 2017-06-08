Станция активной дегазации на полигоне «Новоселки» появится в 2018 году

На полигоне твердых коммунальных отходов «Новоселки» в Левашово в 2018 году построят станцию активной дегазации. Объект будет строить дочернее предприятие швейцарской компании - АО «ТДФ Экотех СПб», возведение начнется в 2017 году.

Новое предприятие будет работать следующим образом: в теле полигона пробурят скважины, в которые проложат газоотводы. Трубопроводы объединят в магистральный трубопровод - от него сварочный газ направится на компрессорную станцию, которая аккумулирует газ в дизельный генератор. В нем газ сожгут с выделением электроэнергии, которую пустят в городскую систему электроснабжения — в рамках условий соглашения с «Ленэнерго». Тарифы будут определены позднее.

Стройку начнут, как только будет оформлен земельный участок — его передадут инвестору без торгов. Станция обойдется в 600 млн рублей.

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Полигон «Новоселки» принадлежит ГУП МПБО-2, подведомственному петербургскому комитету по благоустройству. По информации ведомства, полигон выделяет 17,7 тыс. тонн газа в год. Именно это стало причиной недовольства жителей северных районов Петербурга – им не дают покоя неприятный запах, идущий с полигона. Мусорный объект обещали рекультивировать еще в 2009 году, однако пока полигон по-прежнему принимает отходы, из принятых мер – частичное укрытие грунтом. С первого января 2018 года сюда пойдет только пятый, то есть самый безопасный, класс отходов.