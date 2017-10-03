Петербургские депутаты просят Путина решить проблемы зловонного полигона «Новоселки»

Петербургские депутаты обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу мусорного полигона «Новоселки», осложняющего жизнь северным районам города гнилостным запахом.

Вопрос о необходимости полной ликвидации свалки президент обсуждал с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко в августе текущего года. Тогда градоначальник обещал главе государства рекультивировать полигон в ближайшее время.

«Несмотря на оптимистичный доклад губернатора, вынуждены констатировать, что ПТО «Новоселки» продолжает функционировать. Это подтверждает письмо департамента Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу от 19.09.2017, в соответствии с которым с 24 июля 2017 года по 15 сентября 2017 года департаментом проводилась плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства Санкт-Петербурга, в результате чего выявлен факт размещения на полигоне со стороны СПб ГУП «Завод МПБО-2» отходов, не предусмотренных проектом рекультивации», - говорится в обращении, под которым подписались глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина и депутаты фракции в ЗакСе Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров.

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Полигон твердых отходов № 3 (ПТО-3) «Новоселки» завода механизированной переработки бытовых отходов № 1 (МПБО-1), называемый в народе «Северной свалкой», расположен рядом с поселком Новоселки на Горском шоссе. Он предназначен для хранения твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов - проектная мощность объекта 31650 тыс. тонн. Эксплуатируется полигон с 1971 года. В 2005 году власти приняли решение о прекращении приема отходов и строительстве мусороперерабатывающего завода мощностью до 500 тыс. тонн отходов в год. В 2009-м «Новоселки» должны были рекультивировать, однако проект так и не был реализован.

Нынешний проект рекультивации ПТО «Новоселки» был утвержден приказом департамента Росприроднадзора еще в 2015 году. Срок проведения работ - семь лет, из которых три года займет технический этап, четыре - биологический. В рамках проекта рекультивации предполагается укрыть свалку ТБО специальным компостом, который делают из обезвреженного коммунального мусора на заводе по механизированной переработке отходов (МПБО-2) в Янино. Впоследствии 54-метровый полигон хотят засеять травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии. Стоимость работ оценивается в 1,9 млрд рублей. Однако процесс рекультивации до сих пор не начат.

Фото: vk.com/spb_stop_reek

«В соответствии с данными правительства Санкт-Петербурга, сроки рекультивации полигона будут определены только после выделения бюджетных ассигнований на проведение работ. Отметим, что в ведомственной структуре расходов бюджета на 2017 год, утвержденной законом Санкт-Петербурга 07.12.2016 № 699-113 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», соответствующие ассигнования на рекультивацию полигона не предусмотрены», - пишут «справедливороссы» в своем обращении к президенту Путину.

При этом полное закрытие полигона «Новоселки», по заверению правительства Петербурга, в настоящее время невозможно из-за отсутствия необходимых производственных мощностей по переработке отходов. Поэтому в рамках проекта рекультивации на свалку было решено свозить самый безвредный мусор V класса, типа строительного песка, грунта, древесных отходов и пр, что, как показала проверка Росприроднадзора, не соблюдается.

Между тем, высота полигона на 2017 год составляет уже 46 метров. А согласно результатам проверки службы по надзору в сфере природопользования, завод МПБО-2 не только продолжает свозить на свалку опасные отходы, но и не осуществляет мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на ее территории, а «учет в области обращения с отходами осуществляется с нарушениями требований законодательства».

Петербуржцы собирают подписи под петицией с требованием окончательно закрыть полигон «Новоселки»

В связи со всеми озвученными проблемами «справедливороссы» просят главу государства взять процесс закрытия полигона «Новоселки» под особый контроль и поручить профильным ведомствам не допустить размещения там отходов, кроме установленных проектом для технического этапа рекультивации. Кроме того, петербургские депутаты просят оказать финансовую поддержку Петербургу в виде предоставления субсидии из средств федерального бюджета для скорейшего начала рекультивации полигона.

«Вопреки ожиданиям горожан, свалку на севере Петербурга, как следует из ответа чиновников, так и не закрыли, а рекультивация полигона даже не запланирована в городском бюджете. Если у города на это нет денег, может, они найдутся в федеральном бюджете? - комментирует ситуацию председатель Марина Шишкина. - Может, тогда городским властям удастся сдержать обещание о закрытии полигона, которое летом транслировалось по всем федеральным каналам?»