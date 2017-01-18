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Союз музеев России доказал, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал РПЦ

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© Фото: kruzo.com

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Против передачи собора Церкви выступил и Санкт-Петербургский союз ученых.

Союз музеев России доказал, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал Русской православной церкви. В докладе искусствоведа Натальи Толмачевой сказано, что РПЦ просила передать собор в свое ведение в 1858 году, когда состоялось открытие нынешнего здания Исаакиевского собора.

По указу императора Александра II была создана специальная комиссия, которая отклонила запрос церкви, так как "при Исаакиевском соборе постоянно приходится проводить сложные работы как в техническом, так и в художественном отношениях". В 1871 году император издал указ об изъятии здания из ведения Министерства путей сообщения и передаче его в Министерство внутренних дел. С тех пор императоры не передавали собор ни в какое другое ведомство.

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Исаакиевский собор, если учитывать его первую ипостась в виде деревянной Исаакиевской церкви, постренной у Адмиралтейства, является практически ровесником города. Первую деревянную церковь, построенную в честь Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, освятили в 1707 году.

В конце прошлой недели Санкт-Петербургский союз ученых опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором осуждается передача Исаакиевского собора РПЦ. В тексте документа сказано, что передача собора "нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея", "нарушает права граждан Петербурга, чьим мнением по этому вопросу не поинтересовались", а также "порождает ненужный раскол в обществе".

Авторы письма также считают, что передача РПЦ музея-памятника нарушает Конституцию России, в которой сказано, что "каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям" (п. 2 ст. 44) и "каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры" (п. 3 ст. 44).

"Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, скйчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы", — говорится в тексте письма.

Накануне, 17 января, администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала одну из групп в защиту "Исаакиевского собора". Это связано с резкой сменой тематики сообщества его администраторами. Ранее группа была посвящена "закону Димы Яковлева" и не обновлялась несколько лет, а недавно ее переименовали в "Защитим Исаакиевский собор". В сообществе состояли около трех тысяч человек.

Исаакиевский собор за прошедшие новогодние каникулы стал вторым музеем России по количеству посетителей. За время праздников его посетили 146 тыс. гостей.

На Марсовом поле 28 января состоится митинг против передачи Исаакиевскго собора в ведение РПЦ. Предполагается, что митинг под лозунгом "В защиту конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям" пройдет с 13 до 15 часов.

На сайте Change.org продолжается сбор подписей за отмену передачи собора. В настоящее время ее подписали более 192 тыс. человек.

О том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил 10 января.

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