Гребенщиков даст бесплатный концерт на Невском проспекте

Группа «Аквариум» во главе с бессменным лидером Борисом Гребенщиковым 26 мая в 13:00 даст бесплатный концерт на Невском проспекте. Музыканты планируют привлечь внимание публики к предстоящей презентации альбома «Время N».

«Ай, нанэ, хорошо-то как! 26 мая в 13:00 у Екатерининского сада на Невском проспекте (на углу, который ближе к Аничкому дворцу) Борис Гребенщиков и «Аквариум» дадут импровизированный промо-уличный-концертик к предстоящей 7 июня в А2 презентации альбома «Время N». Будете мимо - заходите!» – говорится в сообщении.

Читайте также:

Гребенщиков презентовал новый альбом «Время N»



Ранее Гребенщиков выступил перед гостями Петербургского международного экономического форума с нецензурной песней. Обсценная лексика не смутила слушателей, которые встретили музыканта громкими аплодисментами.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.