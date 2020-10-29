Бутусов посвятил Петербургу песню

Известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов написал гимн Санкт-Петербургу под названием «Город». Об этом музыкант рассказал в своей группе во «Вконтакте».

Бутусов рассказал, что мысль сделать посвящение северной столице давно появилась у него, однако путь к "этой сакральной теме" длился долго.

Вдохновением музыканту послужили работы великих писателей Пушкина и Достоевского, знаменитых композиторов Чайковского и Шостаковича, а также оказали влияние известные петербуржцы Гребенщиков, Курехин и Цой.

Работа над клипом и треком велись во время периода самоизоляции, отметил музыкант.

В видео нет сюжета - это видовой клип о красоте нашего города.