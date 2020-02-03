Куда сходить в феврале 2020 года в Петербурге

Вечер французской песни Padam Padam – 5 и 26 февраля

Впервые зрители услышат и увидят, что такое настоящий французский шансон – ироничный, надрывный, тонкий. Это музыка-исповедь, услышав которую невозможно остаться равнодушным.

В театре на Коломенской прозвучат хиты таких шансонье, как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Жак Брель, Ив Монтан в исполнении Владимира Козырева. А главное – гости мероприятия увидят их пластическую интерпретацию, созданную молодыми артистами.

Концепция разработана при участии арт-директора постановок «Цирка дю Солей» Майкла Смита. Продолжительность – 1 час 20 минут с антрактом. Элегантный стиль одежды приветствуется.

Билеты на Kassir

Где: ул. Коломенская, 43

Когда: 5 и 26 февраля

Сколько: 1700 рублей

Фото: visit-petersburg.ru

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» – с 6 февраля

Супергеройский фильм производства DC режиссёра Кэти Янь, продолжение киноленты 2016 года «Отряд самоубийц». Сюжет рассказывает, как группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма – бизнесмену Роману Сионису.

Когда: с 6 февраля

Фото: kinopoisk.ru

Концерт группы «ПилОт» – 8 февраля

«ПилОт» по доброй традиции приглашает всех мальчишек и девчонок в клуб «Космонавт», чтобы вместе отметить день рождения группы. Эти по-настоящему домашние выступления, как правило, открывают концертный сезон для зрителей и самих музыкантов, а ещё позволяют в дружеской атмосфере отметить очередной рубеж в рок-хронике любимой команды.

Билеты на сайте клуба

Где: Бронницкая ул., 24

Когда: 8 февраля в 20:00

Сколько: от 1700 рублей

Фото: vk.com/pilot_spb_ru

Фестиваль Mineralfest в экспоцентре «Гарден сити» – 9 февраля

В начале февраля в экспоцентре «Гарден сити» пройдёт фестиваль Mineralfest – семейное событие для любителей украшений, минералов, предметов интерьера и подарков ручной работы.

Mineralfest объединит более 100 художников-ювелиров и дизайнеров украшений со всей России, работающих в различных техниках с металлом, стеклом, природными материалами, современными полимерами, текстилем. Их работы – это лаконичные украшения из серебра с природными камнями, необычные изделия в стиле стимпанк и технике wire wrap, изящные винтажные стилизации, смелые украшения из латуни и меди, эксклюзивные колье и браслеты в технике макраме, нетривиальные украшения из элитного японского бисера, реалистичные флористические композиции.

Гости фестиваля смогут увидеть и приобрести древние окаменелости и образцы природных минералов, привезённых участниками фестиваля с разных уголков мира, в их первозданном и в обработанном виде: пирамиды, маятники-обереги, кабошоны, шары, сувениры и предметы интерьера из камня.

Каждого участника события ждут мастер-классы, лекции, беспроигрышная игра «Барабан удачи», интерактивная зона для детей и взрослых, две фотозоны, концерт-звукотерапия, лавка с росписью мехенди и блёстками, читательский, творческий и научный уголки, авторская еда и ароматный кофе.

Страница во «ВКонтакте»

Где: Лахтинский пр., 85B

Когда: 8 и 9 февраля с 12:00 до 20:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/mineralfest

День всех влюблённых в Ботаническом саду – 14 февраля

В День святого Валентина Ботанический сад продлевает время работы Субтропического маршрута с 17:00 до 20:00.

На экскурсии можно увидеть цветение морозников, цикламенов, ранних азалий и удивительное разнообразие японских камелий, которые сейчас на пике цветения. Вечернее освещение оранжерей и прекрасный воздух точно создадут романтическую атмосферу праздника!

Официальный сайт

Где: ул. Профессора Попова, 2

Когда: 14 февраля

Сколько: от 250 рублей

Фото: vk.com/botsad_spb

Фильм «Лёд 2» – с 14 февраля

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребёнке.

Правда, цена, которую им придётся заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Или возможно?

Когда: с 14 февраля

Фото: kinopoisk.ru

Концерт группы «Танцы Минус» – 15 февраля

«Танцы Минус» необычны и загадочны. Им не нужна реклама, не нужен агрессивный пиар, чтобы собирать залы по всей стране. Они могли молчать восемь лет, а затем вернуться с альбомом-камбэком – и не только не растерять своих позиций, но и укрепиться в них.

В этом году группа отмечает свою 24-летнюю годовщину, к ней она подошла с шестью альбомами, парой десятков клипов, а также ворохов больших хитов. Но самое главное: «Танцы Минус» по-прежнему отдаются любимому делу со всей душой и имеют со своими поклонниками полную взаимность.

Билеты на сайте клуба

Где: Бронницкая ул., 24

Когда: 15 февраля в 20:00

Сколько: от 1500 рублей

Фото: vk.com/tancyminus_ru

Благотворительный маркет «Винил мне мил» на острове Новая Голландия – 16 февраля

В середине февраля на острове Новая Голландия пройдёт зимний благотворительный маркет «Винил мне мил». Коллекционеры, представители музыкальных лейблов и групп города вновь соберутся на два дня в Павильоне острова, чтобы поделиться раритетами и свежими изданиями пластинок.

Диджеи воспроизведут свои сокровища, гости маркета получат подарки и разделят радость общения с единомышленниками. Совершится очередной круговорот винила в Петербурге, и главное – все гости события снова помогут приюту для бездомных животных «Ильинка».

Страница во «ВКонтакте»

Где: наб. Адмиралтейского канала, 2

Когда: 15 и 16 февраля с 12:00 до 21:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/vinylmnemil

Фестиваль Kurt Cobain Birthday Fest – 21 февраля

Kurt Cobain Birthday Fest – ежегодный фестиваль, посвящённый дню рождения Курта Кобейна, объединяющий музыкантов, воспитанных на музыке группы Nirvana, пропустивших её через себя полностью, до последней ноты.

Гостей ждут три часа настоящего взрывного гранжа, любимые песни группы Nirvana и неповторимая атмосфера.

Билеты на сайте клуба

Где: наб. Обводного канала, 118 лит. С

Когда: 21 февраля в 18:00

Сколько: от 700 рублей

Фото: zal.fm

Салют ко Дню защитника Отечества – 23 февраля

В День защитника Отечества во многих городах России запустят салюты, во время которых из артиллерийских орудий произведут 30 холостых залпов. Такой приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу.

Прийти посмотреть на салют можно будет в городах-героях, в том числе и в Петербурге. Салют запустят в 21:00.

Когда: 23 февраля в 21:00

Фото: u-f.ru/

Концерт группы «Аквариум» – 24 февраля

В России трудно найти человека, который не слышал бы о группе «Аквариум», не знал бы её лидера – Бориса Гребенщикова, не мог бы напеть хотя бы одну песню. В своём почтенном возрасте «Аквариум» не выглядит как ретро-бэнд, играющий музыку прошлого века, – творчество группы удивительно живо и актуально. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Гребенщиков всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным.

В конце февраля в «Космонавте» «Аквариум» отыграет большую концертную программу, где прозвучит множество песен: от новейших до тех, с которых когда-то всё начиналось.

Билеты на сайте клуба

Где: Бронницкая ул., 24

Когда: 24 февраля в 20:00

Сколько: от 3000 рублей

Фото: Виктория Кузнецова / vk.com/bgofficial

Фильм «Пушки Акимбо» – с 27 февраля

Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку.

Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс – безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

Когда: с 27 февраля

Фото: imdb.com