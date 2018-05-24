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Гребенщиков выступил с нецензурной песней перед гостями ПМЭФ

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© Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

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Обсценная лексика не смутила слушателей, которые встретили музыканта громкими аплодисментами.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков исполнил для гостей Петербургского международного экономического форума песню «Пушка сдохла» с нецензурной бранью.

Обсценная лексика не смутила слушателей, которые встретили музыканта громкими аплодисментами. Видеозаписи с выступлением легендой советской и российской рок-музыки появились в социальных сетях.

Помимо провокационной песни, Гребенщиков исполнил такие хиты как «Человек из Кемерова», «Стаканы», «Мама, я не могу больше пить». Вместе с Борисом Борисовичем перед гостями форума выступила Земфира. Послушать концерт, состоявшийся на одной из площадок Васильевского острова, пришли более двух тыс. человек.

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