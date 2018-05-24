Гребенщиков выступил с нецензурной песней перед гостями ПМЭФ

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков исполнил для гостей Петербургского международного экономического форума песню «Пушка сдохла» с нецензурной бранью.

Обсценная лексика не смутила слушателей, которые встретили музыканта громкими аплодисментами. Видеозаписи с выступлением легендой советской и российской рок-музыки появились в социальных сетях.

Помимо провокационной песни, Гребенщиков исполнил такие хиты как «Человек из Кемерова», «Стаканы», «Мама, я не могу больше пить». Вместе с Борисом Борисовичем перед гостями форума выступила Земфира. Послушать концерт, состоявшийся на одной из площадок Васильевского острова, пришли более двух тыс. человек.

Читайте также:

Первый день ПМЭФ спровоцировал в Петербурге гигантские пробки

В текущем году ПМЭФ проходит в Петербурге с 24 по 26 мая. На мероприятие прихали Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Центральной Африканской Республики Фостен Арканж Туадера, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и многие другие. Главной темой форума заявлен поиск нового баланса в глобальной экономике.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции — подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.