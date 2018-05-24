Первый день ПМЭФ спровоцировал в Петербурге гигантские пробки

Первый день Петербургского международного экономического форума собрал пятикилометровую пробку на Пулковском шоссе, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По последним данным, скорость автомобильного потока в направлении Петербурга от Волхонского шоссе до пересечения со съездом в сторону аэропорта «Пулково» не превышает 10 км/ч.

На месте гигантского затора случились две аварии. Не менее сложная ситуация складывается на съезде с Пулковского шоссе на КАД. Там образовалась уже трехкилометровая пробка.

Учитывая, что ПМЭФ продлится до 26 мая, пробки на Пулковском шоссе могут стать обыкновенным явлением.

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