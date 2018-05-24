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Первый день ПМЭФ спровоцировал в Петербурге гигантские пробки

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Пробка на Пулковском шоссе растянулась на пять километров, не менее сложная ситуация образовалась на КАД.

Первый день Петербургского международного экономического форума собрал пятикилометровую пробку на Пулковском шоссе, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По последним данным, скорость автомобильного потока в направлении Петербурга от Волхонского шоссе до пересечения со съездом в сторону аэропорта «Пулково» не превышает 10 км/ч. 

На месте гигантского затора случились две аварии. Не менее сложная ситуация складывается на съезде с Пулковского шоссе на КАД. Там образовалась уже трехкилометровая пробка.

Учитывая, что ПМЭФ продлится до 26 мая, пробки на Пулковском шоссе могут стать обыкновенным явлением. 

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