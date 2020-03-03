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Улица, паб, арт-центр и рок-магазин: места The Beatles в Петербурге

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© Фото: premiuminforu.blogspot.com

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Хоть Петербург и далёк от родины великолепной ливерпульской четвёрки, здесь тоже найдутся памятные места, связанные с группой. Собрали самые яркие из них.

Улица Джона Леннона

 

В 2018 году не стало Николая Васина – главного российского поклонника «Битлз», родившегося и всю жизнь прожившего в Северной столице. Васин в молодости имел знакомство с Ленноном. Эта встреча перевернула жизнь Николая и позднее он создал свою вселенную, где царила любовь и музыка его любимой группы. Благодаря Николаю в Петербурге появились храм-музей и улица The Beatles.

О легенде поёт Борис Гребенщиков: «Там, где я родился, каждый знал Колю, Коля был нам лучший товарищ и друг...».

Васин был единственным законным владельцем альбома Леннона с автографом автора на территории бывшего СССР. Он получил диск в ответ на своё письмо. С той поры Васин мечтал проживать на улице имени своего кумира.

Сначала он пытался убедить городские власти, выступив на заседании топонимической комиссии Петербурга с предложением переименовать улицу Марата в улицу Леннона. Чиновники отказали: улицы можно называть именами лишь тех людей, которые имели непосредственное отношение к городу на Неве (как, например, французский революционер Марат). В итоге Николай просто повесил табличку в квартале на улице Пушкинской. Вскоре к арке, где висит указатель, добавились четыре барельефа с профилями музыкантов и жёлтая подводная лодка, а также разнообразные элементы и детали, связанные с творчеством «Битлз».

Этой улицы нет на картах Петербурга, она скрыта от глаз за дверями, ведущими в арт-центр «Пушкинская-10».

Где: Пушкинская ул., 10

Фото: premiuminforu.blogspot.com
 

Арт-центр «Пушкинская-10» – офис храма любви, мира и музыки им. Джона Леннона

 

С начала 1990-х Васин всячески продвигал идею открыть на Васильевском острове музыкальный храм. И хоть до открытия храма дело не дошло, его офис работал в арт-центре «Пушкинская-10». Это была настоящая сокровищница, Мекка для фанатов группы, где хранились сотни книг, пластинки, плакаты The Beatles и сольный альбом Леннона Imagine. После смерти Васина музей опечатали.

Кстати, в 2002 году «Би-би-си» провела опрос для определения ста величайших британцев всех времён. Леннон занял восьмое место в списке.

Где: Лиговский просп., д. 53

Фото: vk.com/pushkinskaya10
 

Паб «Ливерпуль»

 

Бар, живущий духом 1960-х, где царит рок-н-ролл и прошлое: кирпичные стены, приглушённый свет, фотографии и пластинки повсюду. В меню можно найти отсылки к песням The Beatles, например, луковые кольца с острым соусом Ringo Starr’s и соленья Back in the USSR. По вечерам в баре играет живая музыка в стиле рок, кантри, рокабилли. 

Барабанщик «Битлз» Ринго Старр когда-то сидел за барной стойкой паба. Его палочка украшает «Ливерпуль» и является гордостью заведения.

Официальный сайт

Где: ул. Маяковского, 16

Фото: vk.com/liverpoolbar
 

Рок-универсам Castle Rock

 

Старейший в России и крупнейший в Европе магазин, на прилавках которого можно найти напульсники и торбы с изображениями любимых рок-групп. Именно здесь впервые в стране появились кожаные куртки, электронные гитары и прочие атрибуты для любителей «качающей» музыки. Здесь бывали Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Алексей Горшенёв.

В «Костыль» можно зайти за необычным подарком, книгой, пластинкой, футболкой.

Официальный сайт

Где: Лиговский просп., 47

Фото: castlerock.ru
 

Baby Lemonade Hostel

 

Хостел Baby Lemonade, оформленный в стиле 1960-х, расположен у Русского музея и Михайловского дворца. Посвящён он, в первую очередь, Великобритании, но в дизайне создатели не обошли стороной и культовую британскую группу.

The Beatles посвящен 10-местный номер, носящий название Yellow Submarine. На стенах нарисованы элементы подлодки, созданной для одноименного мультфильма аниматором Джорджем Даннингом.

Где: Инженерная ул., 7

Фото: vk.com/babylemonadehostel
 

Декоративная композиция Yellow Submarine

 

На Коломенской улице ранее работал ирландский паб Yellow Submarine – любимое петербургское заведение поклонников «Битлз». К сожалению, он закрылся.

Зато напоминание о легендарном хите и фильме жёлтой подводной лодке можно встретить в городе Пушкин: у автосервиса на Новодеревенской улице стоит скромный, но весьма душевный мемориал рок-музыки.

Рядом можно найти монстров с обложки диска “The Devision Bell” Pink Floyd и электрогитару. Автор необычной скульптурной композиции – владелец автокомплекса Сергей Новожилов.

Где: г. Пушкин, ул. Новодеревенская, 16 А

Так выглядел паб Yellow Submarine. Фото: restoclub.ru
 

Жёлтая подводная лодка в Пушкине. Фото: Instagram / @lleveliss
 

Гитара и монстры в Пушкине. Фото: pushkin.ru
 

Обложка Abbey Road на улицах Петербурга

 

На петербургских фотопанорамах сервиса «Яндекс.Карты» внимательные пользователи порой обнаруживают интересные детали, в том числе шагающих по «зебре» фанатов The Beatles.

Одна из воссозданных обложек альбома Abbey Road красуется на перекрёстке 10-й Красноармейской улицы и Лермонтовского проспекта.

Фото: yandex.ru
 

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