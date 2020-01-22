Овощебаза, бассейн, кинотеатр и ночной клуб: истории шести лютеранских кирх Петербурга

Церковь Святой Анны (Анненкирхе)

Лютеранство – протестантское течение христианства – было очень популярно в Петербурге с самого основания города. Связано это было с большим количеством иностранцев, проживавших в столице империи.

В 18 веке в городе на Неве строилось множество деревянных церквей. Большинство из них были временными и не могли вместить большое количество верующих. В 1735 появилась и Анненкирхе (с названием на немецкий лад). Возвели её на пожертвование императрицы Анны Иоанновны. Жёлтое здание назвали в честь её небесной покровительницы – святой Анны.

В те же годы при ней открыли училище Святой Анны (Анненшуле). Со временем оно превратилось в физико-математический лицей, где учились лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, математик Григорий Перельман, актриса Алиса Фрейндлих и другие знаменитые петербуржцы.

Из-за церкви ближайшей улице дали название «Кирочная». Тот облик, который имеет современное здание, кирха обрела в 1779 году, когда над её реконструкцией трудился архитектор Юрий Фельтен – автор нескольких храмов в Петербурге, принимавший участие в строительстве Эрмитажа и Зимнего дворца.

При советской власти Анненкирхе закрыли, а в 1939 году превратили в кинотеатр «Спартак», который через 40 лет стал учреждением Госфильмофонда. Зрителям показывать классику мирового кинематографа и фильмы, которые не показывали в других кинотеатрах города. Позднее здесь даже хотели открыть ночной клуб, но от смелой идеи отказались.

С 1992 по 1997 год, параллельно с работой «Спартака», в церкви велись восстановительные работы, а по воскресеньям под крышей Анненкирхе проходили богослужения. В 2002 году кинотеатр выселили, передав здание в церкви. В декабре того же года произошёл крупный пожар, который уничтожил интерьеры кирхи.

Сейчас в Анненкирхе идут реставрационные работы. Однако они не мешают проведению богослужений. Более того, старинная и видавшая пожар кирха привлекает художников, музыкантов и режиссёров. Здесь устраивают разнообразные выставки и перформансы. Вход за пожертвование.

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Где: Кирочная ул., 8В

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov, @paveldemichev

Церковь Святой Марии

Участок на Большой Конюшенной улице община получила в дар от Анны Иоанновны в 1734 году. Почти сразу на этом месте появились деревянная кирха. Освятили её в честь императрицы.

В 1767 году церковь перешла во владение финской общины, а в 1801 году была освящена в честь Святой Марии – тезоимённой святой вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.

В своё время здесь был приют для детей, школа и касса взаимопомощи. Верующие собирались каждое воскресенье (кстати, не только приверженцы лютеранства, но и других христианских конфессий).

Закрылась кирха в 1938 году. Причина – передача исторического здания Эрмитажу. Через два года здесь открыли общежитие, а с 1970 года в здании церкви находился «Дом природы». В 1990 году приход был возрождён, а в 1994 году начался сбор средств на реставрацию.

В настоящее время в церкви работает воскресная школа и проводятся молитвенные служения, а каждую субботу, например, проходят органные концерты. Чтобы попасть на мероприятие, на входе прихожане оставляют пожертвования от 300 рублей.

Официальный сайт

Где: Большая Конюшенная, 8А

Фото: vk.com/stmariaspb

Церковь Святой Екатерины

Община была создана в 1728 году. В начале верующие собирались в каменном доме на Васильевском острове, затем на фундаменте строения была возведена церковь, освящённая в 1744 году во имя апостола Петра.

Современное здание было заложено в 1768 году. Архитектором церкви выступил Юрий Фельтен. В состав церкви входила богадельня для вдов, сиротский приют, училище для мальчиков, женская гимназия, начальные школы для детей.

Освятили храм Святой Екатерины в 1771 году. Здесь проводились богослужения и религиозные празднования.

При советской власти приход расформировали, почти 60 лет он находился в запустении. Лишь в 1990 году храм был возвращён общине, над куполом установили крест, а к 1999 году обзавелись органом.

Сейчас в церкви проходят концерты классической и духовной музыки. «Мы приглашаем всех христиан, убеждённых атеистов, представителей всех мнений и исповеданий к диалогу, дружеской беседе, совместному молчанию и размышлениям», – пишут на сайте общины.

Официальный сайт

Где: Большой пр. В. О., 1А

Фото: vk.com/st_katharina_orgel

Церковь Святого Апостола Иоанна (Яани Кирик)

Возведение церкви Святого Иоанна проходило непросто: существенную часть средств на строительство пришлось собирать с прихожан. В 19 веке к приходу относился ряд филиальных домовых церквей, в том числе при тюрьмах. При приходе функционировали церковная школа, богадельня и приют для сирот.

В храме проводили органные концерты. Именно через эту органную школу прошло много известных эстонских музыкантов: Рудольф Тобиас, Мийне Хярм, Йоханнес Капель.

В 1930 году церковь закрыли, здание перестроили: колокольню снесли, а к главному фасаду пристроив лестницу. Внутри расположился советский клуб.

После распада СССР здесь расположилась эстонская лютеранская община, а с 2000 года – проходят молитвенные собрания на эстонском языке и концерты.

Официальный сайт

Где: ул. Декабристов, 54А

Фото: vk.com/jaanikirikru

Собор святого Архангела Михаила

Собор, как и Яани Кирик (и многие другие церкви), был построен на пожертвования прихожан. Проект инженера Бернгарда увидел свет в 1876 году. Стиль – псевдоготический.

Более века спустя фасад здания обновил архитектор Рудольф Бернгард. Здание стало увенчано остроконечным шатром на высоком барабане, декорированном готическими стрельчатыми окнами и башенками-пинаклями. Стены облицованы песчаником.

В советское время приход упразднили и передали заводу, который произвёл перестройки внутри здания. С 2002 года велась реконструкция собора, однако восстановить 13 башенок, которые некогда украшали крышу и готическую решётку, не удалось: не хватило денег.

Официальный сайт

Где: Средний пр. В. О., 18Б

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Фото: vk.com/spbstmihail

Церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе)

Одна из первых церквей в Петербурге, появившаяся в 1728 году. Построена на участке, который Пётр I пожаловал немецкой лютеранской общине. Спустя менее полвека рядом было построено здание лютеранской школы Петришуле, где позднее учились Карл Росси, Николай Бенуа, Модест Мусоргский Карл Фаберже и Даниил Хармс.

В 1938 году в здании церкви находился склад театральных декораций, затем – овощная база. А к 1962-му в Петрикирхе обустроили бассейн. Из-за перестройки утратились настенные росписи старинного здания.

После 1991 года церковь реконструировали и вернули лютеранской общине, однако восстановить полностью его не удалось: из-за снижения высоты зала испортилась акустика – теперь во время богослужений приходится использовать микрофоны.

Церковь – пристанищи не только для верующих, но и для желающих учиться, например, иностранным языкам. Прихожане посещают библейские семинары, кружки рукоделия. Также здесь работает секонд-хенд.

Официальный сайт

Где: Невский пр., 22-24

Фото: forum-spb.name