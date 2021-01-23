Телеведущий Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни

Ларри Кинг, американский телеведущий, умер на 88-ом году жизни.

Ларри Кинг скончался в одной из больниц в Лос-Анджелесе, об этом сообщает официальный аккаунт журналиста в социальной сети Twitter.

Американский телеведущий получил славу благодаря своему телешоу "Larry King Live". Он был ведущим этой передачи с 1985 по 2010 год. У журналиста наблюдается в копилке более 50 тысяч интервью с политиками, актёрами, спортсменами и с другими знаменитостями.

Также Ларри Кингу вручаили Эмии, более того, телеведущий становился лауреатом двух премий Пибоди и десятикратно являлся призёром Cable ACE.

В 2013 году телеведущий совершил продажу прав на своё телевизионное шоу на канале RT America. На этом телеканале он и продолжил свою работу.

В 2017 году Ларри Кинг сделал объявление, что ведёт борьбу с раком лёгких. Весной, в апреле в 2019 году ему провели ангиопластику ( это процедура по открытию поражённой артерии с использованием тонкого катетера с расширяемым баллоном на конце).

В начале января 2021 года телеканал ABC рассказал, что Ларри Кинг был госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция.