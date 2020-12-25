У хоккеиста Александра Радулова украли 1,5 миллиарда рублей

Александр Радулов, нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз», с 2015 года отправлял свою заработную плату в банк, у которого была отозвана лицензия. Адвокат хоккеиста поделился, что изначально управление администрации кредитной организации вело переговоры с целью уговорить спортсмена не обращаться в органы, однако, потом организация начала вести себя агрессивно.

Изначально Александр Радулов и сторона его защиты произвели попытку урегулировать дело с банкирами в досудебном порядке, однако, затем представители организации "начали бегать". Позже уже выяснилось, что таким обманным путём организация обманула не только Радулова, но и других спортсменов.

Также стало известно, что на представителей компании уже ранее было заведено уголовное дело по факту мошенничества, однако, пострадавшие не объявились, так как компания обманула их, сказав, что х средства на месте.

Сейчас банкиры угрожают хоккеисту запросом информации о его налоговой истории в США, однако, адвокат спортсмена считает угрозу странной и нелепой, так как в Соединённых щтатах не возникает возможности уклониться от уплаты налогов.