Мария Шарапова объявила о том, что выходит замуж

Мария Шарапова, бывшая теннисистка, объявила на своей странице в социальной сети Instagram о помолвке.

Шарапова написала, что дала согласие на предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса. Однако дату празднования мероприятия спортсменка не назвала.

По данным журнала Forbes, российская экс-теннисистка за годы своей профессиональной деятельности заработала около 197,8 миллионов долларов.

Кроме того, россиянка объявила о завершении карьеры спортсмена. За всю спортивную карьеру Шарапова одержала 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. Также Шарапова является экс-первой ракеткой мира, а также пятикратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема».