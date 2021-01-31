Часть закрытых станций в центре Петербурга возобновили свою работу

В Петербурге 31 января среди закрытых станций в центре города открыли сразу две. Так, работу возобновили станции «Чернышевская» и «Звенигородская». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга.

Напомним, станция «Звенигородская» была закрыта из-за обнаружения бесхозного предмета. Также была закрыта и станция «Пушкинская». Однако переход Пушкинская-Звенигородская еще закрыт.

Кроме того, открылась и станция «Чернышевская», которая была закрыта еще с утра. Днем, когда станция была недоступна для пассажиров, в вестибюле произошел громкий хлопок из-за потока воздуха, выбившего стекла на тротуар.

На данный момент поезда следуют по обычному графику на станциях «Чернышевская» и «Звенигородская».