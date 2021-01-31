«Пушкинская» и «Звенигородская» закрыты вслед за другими станциями

В Северной столице закрыты еще две станции метро – «Звенигородская» и «Пушкинская». Станции метрополитена закрыли на вход и выход из-за найденного бесхозного предмета. Об это сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Поезда по красной и фиолетовой линии будут следовать мимо этих станций.

Напомним, 31 января в городе на Неве по этой же причине уже закрыли на вход и выход станции «Маяковская» и «Площадь Восстания». У станции «Невский проспект» на вход и выход закрыты вестибюли.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о мощном хлопке, выбившем окна на станции метро «Чернышевская».