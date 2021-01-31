Станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор" возобновили работу

В Петербурге вновь открылись станции подземки «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Звенигородская» и «Гостиный двор».

Согласно информации, которая была предоставлена сотрудниками пресс-службы петербургского метрополитена, станции метро осуществляют работу в обычном режиме. На станции метро «Чернышевская» открыт выход, вход на станцию закрыт, так как там проводится ремонт фасадного остекления.

Ранее сообщалось о том, что станции метро закрыты в связи с обнаружением безхозного предмета.